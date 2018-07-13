كرواتيا الوجه الجديد في المباريات النهائية لكأس العالم

المصدر: موسكو - د.ب.أ

بعد انتصار كرواتيا أول من أمس على إنجلترا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أصبح العالم على موعد الأحد المقبل مع مباراة نهائية فريدة، لأن طرفيها لم يلتقيا في هذا الدور من قبل، حيث يصطدم المنتخب الكرواتي بنظيره الفرنسي الذي أطاح في الدور قبل النهائي بالمنتخب البلجيكي.

وفي ما يلي نسلط الضوء على تاريخ المباريات النهائية للمونديال منذ النسخة الأولى له عام 1930.

تاريخ المباريات النهائية

■2018: فرنسا وكرواتيا

■2014: ألمانيا والأرجنتين 1 /‏ صفر.

■2010: إسبانيا وهولندا 1 /‏ صفر.

■2006: إيطاليا وفرنسا 5 /‏ 3 بركلات الترجيح.

■2002: البرازيل وألمانيا 2 /‏ صفر.

■1998: فرنسا والبرازيل 3 /‏ صفر.

■1994 البرازيل وإيطاليا 3 /‏ 2 بركلات الترجيح.

■1990: ألمانيا والأرجنتين 1 /‏ صفر.

■1986: الأرجنتين وألمانيا 3 /‏ 2.

■1982: إيطاليا وألمانيا 3 /‏ 1.

■1978: الأرجنتين وهولندا 3 /‏ 1.

■1974: ألمانيا وهولندا 2 /‏ 1.

■1970: البرازيل وإيطاليا 4 /‏ 1.

■1966: إنجلترا وألمانيا 4 /‏ 2.

■1962: البرازيل وتشيكوسلوفاكيا 3 /‏ 1.

■1958: البرازيل والسويد 5 /‏ 2.

■1954: ألمانيا والمجر 3 /‏ 2.

■1950: أوروغواي والبرازيل 2 /‏ 1.

■1938: إيطاليا والمجر 4 /‏ 2.

■1934: إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا 2 /‏ 1.

■1930: أوروغواي والأرجنتين 4 /‏ 2.