أكبر 3 خاسرين في صفقة انتقال كريستيانو إلى يوفنتوس

المصدر: محمد الحتو - دبي

يمضي نادي يوفنتوس الإيطالي مختالا بصفقته التاريخية التي كسب من خلالها توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خبر مدوي لعشاق ريال مدريد الإسباني الذين راهنوا في السابق على إنهاء «الدون» مسيرته الكروية بالقميص الملكي.

ويعتبر نادي «السيدة العجوز» أكبر الرابحين من «صفقة القرن» التي ستعود عليه بمكاسب مادية واقتصادية ضخمة لضمه أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي وأحد أكثر نجوم الساحرة المستديرة تأثيرا في الشارع الكروي العالمي عبر مواقع التواصل أو عقود الإعلانات ومجال التسويق الرياضي وصاحب القميص الأكثر مبيعا إلى جانب غريمه التقليدي نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وبعيداً عن يوفنتوس الرابح الأكبر من ضم رونالدو، ترصد «الإمارات اليوم» أبرز الخاسرين من إتمام الصفقة على النحو التالي:



1ريال مدريد

يعتبر الريال خاسرا في الصفقة لأن عدد كبير من محبي النادي الملكي يشجعون الفريق من أجل عيون رونالدو وارتباطهم باللاعب يعني انتقالهم لمؤازرة اليوفي اعتباراً من الموسم المقبل، فضلا عن التأثير المتوقع على تقلص مبيعات قمصان الريال في العالم لأن «الرقم 7» الذي يحمل اسم رونالدو كان الأكثر جاذبية للشباب عشاق الفريق الملكي.

ولاشك في أن الريال سيتعاقد مع نجم يعوض رونالدو لكن الجمهور الملكي يخشى من مفترق طرق قد يمنح برشلونة أفضلية في المسابقات المقبلة.



2«كلاسيكو الأرض»

في الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار الى الدوري الإيطالي فإن نسب مشاهدة الدوري الإسباني ستنخفض على الأرجح، خصوصا في مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة التي تستمد قوتها وعنفوانها وجماليتها بالتنافس المحتدم بين رونالدو وميسي، وغياب «الدون» سيفقد المواجهة عنصراً مهما من قيمتها ودسمها الفني والشعبي.

ولعل القيمة التسويقية للدوري الإسباني ستتأثر برحيل رونالدو، ما لم يتم تعويضه بنجم جديد برز في مونديال روسيا على شاكلة الديك الفرنسي مبابي الذي يسحر الجماهير بفنونه.



3 الأرجنتيني هيغواين

يشكل تعاقد يوفنتوس مع رونالدو أزمة حقيقية للمهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي بالتأكيد سيغادر اليوفي في الموسم الجديد، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي الانجليزي.

ولا تجمع رونالدو علاقة طيبة مع هيغواين الذي سبق وهاجمه في تصريحات عام 2015 قائلا لصحيفة «سبورت» الكاتالونية: «رحلت عن الريال بسببه إذ لم أكن أرغب في اللعب دائما من اجله في خط الهجوم. حتى اثناء التدريبات كان يغضب في حالة عدم تمرير الكرة له. وإذا لم تقل له انك الافضل فإنك لا تعتبر صديقه. كريستيانو رونالدو يعتقد انه الافضل، ولكنه لاعب منفوخ اعلاميا، لقد شاركت ميسي غرفة خلع الملابس وهناك فارق كبير بينهما».