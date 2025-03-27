انتصار.. تلفت الأنظار من «إش إش» حتى «قهوة المحطة»

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد.

لا يكاد يختلف أحد من الجمهور ولا من فئة النقاد على الإمكانات الفنية العالية، والقدرات الخاصة التي تنفرد بها الممثلة المصرية انتصار، التي خلقت بصمة قوية في ذاكرة المشاهدين بأدوارها المتنوعة وموهبتها، لتتمكن بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة من تكريس حضورها الفني الواضح على ساحة الدراما والسينما في مصر، وتحقيق الانتشار الذي تستحقه في أغلب الأدوار والشخصيات التي جسدتها، والتي برزت بوضوح للجمهور بعد أن ظلت صاحبتها أحياناً كثيرة «مهمشة» في سجن «الأدوار الثانوية»، ما جعلها غير قادرة على الارتقاء إلى نجومية الصف الأول مقارنة ببنات جيلها من الممثلات المصريات.

وفي رمضان هذا العام، تشارك انتصار في أربعة أعمال درامية حجزت لها مكاناً مهماً على خارطة المشاهدة الجماهيرية في سباق الصدارة، لتلفت الأنظار إليها، وذلك بداية من إطلالتها الأهم في مسلسل «إش إش» للمخرج محمد سامي، الذي تألقت من خلاله في تقديم شخصية «إخلاص كابوريا» والدة بطلة المسلسل، التي تتعرض للخيانة والغدر من قبل زملائها في الملهى الذي كانت تمتلكه ما أدى إلى فقدانها لممتلكاتها ودخولها السجن ظلماً وبالتالي حرمانها من ابنتها «إيمان»، التي أخبروها بأنها توفيت، لتكتشف في نهاية المطاف أنها حية ترزق. هنا تتكشف مأساة الشخصية ورحلة معاناتها الطويلة من غدر الأصدقاء والمقربين، وتتكشف معه وسائل النجمة التعبيرية في تمثيل واقع «المأساة» وارتداداتها برصيد من الموهبة والمصداقية والبراعة.

«80 باكو»

أما في مسلسل «80 باكو»، للكاتبة غادة عبدالعال، والمخرجة كوثر يونس، فتميزت انتصار في تقمص شخصية «لولا» صاحبة أحد الصالونات الشعبية في العاصمة المصرية، والسيدة المناصرة للنساء التي لا تتوانى، رغم ظروفها الاجتماعية والإنسانية الصعبة، في تقديم الدعم والمساندة لإحدى موظفات صالونها «بوسي» في أزمتها المادية، لمساعدتها في جمع مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها.

أما على صعيد المشاركات الكوميدية، التي برزت من خلالها وبشكل جلي وحاسم، موهبة انتصار في أدوار «الضحك»، فتواصل الممثلة مشوارها المتألق فيها هذا العام من نافذة شخصية الخادمة «أم صابرين» في مسلسل «أشغال شقة جداً» إلى جانب هشام ماجد وأسماء جلال، لتبرز في شخصية المدبرة المنزلية الثرثارة واللعوب التي لا تتوقف عن اختلاق المشكلات بدل حلها، وذلك ضمن سلسلة من الحبكات الفريدة، والخطوط والحكايات الكوميدية الطريفة.

من جانب آخر، تضم مشاركات انتصار في الموسم الرمضاني إطلالة لافتة أخرى في مسلسل «قهوة المحطة» لمؤلفه عبدالرحيم كمال ومخرجه إسلام خيري، لتقدم للمرة ال

أولى دور امرأة صعيدية تتعرض لسلسلة متتالية من المشكلات والأزمات التي تحاول جاهدة تخطيها في إطار مشوق من المفاجآت المثيرة، والأحداث المشوقة التي يطرحها مسلسل الجريمة الجديد على امتداد 10 حلقات، لتتشارك فيه الظهور مع: رياض الخولي، هالة صدقي، رشدي الشامي، بيومي فؤاد، خالد صالح، علاء مرسي، حسن أبوالروس، أحمد غزي، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

حول المسيرة

بدأت انتصار حياتها الفنية بالتمثيل في مسرح الجامعة إلى أن اكتشفها المخرج المصري الراحل، رأفت الميهي، الذي قدمها في فيلم «تفاحة» عام 1997 إلى جانب ليلى علوي وماجد المصري وهالة صدقي، ومن ثم انطلقت تجربتها ومشاركاتها المتوالية في عشرات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي يزيد عددها على 255 مشاركة حتى الآن، وذلك بعد بروز إجادتها للأدوار الكوميدية، وتألقها في سلسلة «راجل وست ستات» التي نالت عنها انتصار جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

. إطلالتها الأهم في مسلسل «إش إش»، الذي تألقت من خلاله في تقديم شخصية «إخلاص كابوريا».

. في مسلسل «80 باكو» تميزت بتقمص شخصية «لولا» صاحبة أحد الصالونات.