مجموعة "تريبلانيت إيليت" تساهم بمليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

أعلنت مجموعة "تريبلانيت إيليت"، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم، دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة "وقف الأب" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكد ناصر بهادليا رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريبلانيت إيليت"، أن حملة "وقف الأب" تمثل رسالة إنسانية جديدة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، وخصوصاً لأبناء المجتمعات الأقل حظاً الذين يواجهون تحديات عدة على مستويات العمل والعيش والرعاية الصحية المستدامة، مشيراً إلى الدور المؤثر لهذه الحملة في توفير الدواء والعلاج للمرضى من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين، بما يجسد القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات.

وقال إن دعم حملة “وقف الأب” يعكس حرص المجموعة على المشاركة في أعمال الخير والمبادرات الإنسانية التي تشهدها دولة الإمارات في شهر رمضان الفضيل، ولا شك أن المساهمة في هذه الحملة الوقفية تحمل دلالات عميقة، خصوصاً وأنها ترتبط بتكريم الأب ورد جزء من دينه من خلال هذه الصدقة الجارية، والمشاركة في تحقيق المستهدفات النبيلة للصندوق الوقفي في توفير الرعاية الصحية للفقراء وتحسين حياتهم.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.