مجموعة شرف تدعم حملة "وقف الأب" بـ3 ملايين درهم

أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بـ 3 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي مساهمة مجموعة شرف في إطار الإقبال الكبير من المؤسسات والأفراد على دعم حملة "وقف الأب"، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف، إن المجموعة تحرص على المشاركة في المبادرات الإنسانية الخيرة التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان الفضيل كل عام، لمساعدة الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً، بما يعكس القيم النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات.

وأضاف أن حملة (وقف الأب) تشكل فرصة للجميع من أجل بر آبائهم والمساهمة في توفير الرعاية الصحية المستدامة للمحتاجين، وإبراز الصورة الإنسانية لمجتمع الإمارات، وهو ما يظهر في كل حملة خيرية وإنسانية تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفقراء في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.