تيم حسن يخوض مغامرة جديدة في «تحت سابع أرض»

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد.

شخصية درامية جديدة يقدمها النجم السوري، تيم حسن، هذا الموسم الرمضاني، في مسلسل «تحت سابع أرض»، مستفيداً من تعاونه الفني الثالث مع السيناريست عمر أبوسعدة، بعد مسلسل «تاج» في رمضان 2024، ومسلسل «الزند.. ذئب العاصي» في رمضان 2023، وشراكته الفنية الممتدة لـ10 أعوام مع المخرج سامر البرقاوي، التي أسفرت عن أكثر من 12 عملاً حتى الآن، وصولاً هذا العام إلى دراما الأكشن والإثارة، وخوضه تجربة شخصية الضابط موسى الناجي، الذي يستغل صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية بطرق فاسدة وملتوية لإنقاذ شقيقه وشقيقته، ما يجعله في مأزق صعب ومواجهة مباشرة مع الأشخاص الذين يبتزهم، وذلك بعد أن اكتشف أن شقيقه وشقيقته متورطان في جرائم تزوير العملة الأجنبية، فاندفع لإنقاذهما من مواجهة مصيرهما المظلم مع العصابة التي ورطتهما، ومن ثم إدارة هذا العمل بنفسه لحمايتهما.

أخطاء الماضي

مع بداية أحداث الحلقة الأولى من العمل، بدا واضحاً الدور الرئيس الذي يتصدى تيم حسن لتقديمه، إذ تظهر شخصية موسى الناجي بملامحها القاسية وقد تعرّضت للغدر والخيانة أثناء تأديتها لإحدى المهام الرسمية التي أسفرت حينها عن إصابته بشظية في الرأس، أدت إلى إبعاده إلى منطقة نائية عن العاصمة، قبل أن يكتشف تورط شقيقه (زين) وشقيقته (رنا) مع عصابة تزوير العملة، التي يديرها منير العجان، لتبدأ منذ ذلك الحين الصراعات الدرامية والمآلات المجهولة لبطل العمل وأخويه في الأكشن الرمضاني الجديد الذي كشف منذ حلقاته الأولى، عن خروج تيم حسن هذه المرة من سقف الأدوار السابقة التي صنعت نجوميته، ومنها مسلسل «الهيبة» بأجزائه الخمسة، وسلسلة من الأعمال الدرامية التاريخية والاجتماعية والرومانسية التي شارك في بطولتها مع عدد من نجوم الدراما، ليقدم رمضان هذا العام، شخصية الضابط المهزوم الذي يعيش أزمات نفسية حادة، بسبب عدد من «المصالح الفردية» و«الحسابات الشخصية» لبعض الفاسدين، التي حرمته من تحقيق بطولاته الإنسانية ونجاحاته المهنية في مواجهتهم، معتمداً «نموذجاً إنسانياً» يراهن على المزج بين الصراعات النفسية وحس المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، والجد والكوميديا الساخرة التي نجح النجم السوري في تقديمها في إطار خاص من التشويق والغموض، لكن بعمق درامي واضح يعكس الحروب النفسية الطاحنة التي يعيشها في مواجهة سطوة الفساد، مستعيناً بالاعتماد على موهبته، وخبرته الفنية الطويلة ودراسته الأكاديمية للمجال بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

«البطل الأوحد»

نجح مسلسل «تحت سابع أرض»، الذي تشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية، تتقدمهم منى واصف وكاريس بشار، وأنس طيارة وتيسير إدريس وغيرهم، في تحقيق نسب مشاهدة عالية منذ الحلقات الأولى، كما قدمت شارة المسلسل للمرة الأولى شكلاً فنياً جديداً نجح في اجتذاب الجمهور بصوت الشامي.

في المقابل، وعلى الرغم من حجم المغامرة الفنية التي خاضها تيم حسن في هذا العمل، والشخصية التي اهتم بتقديم أدق تفاصيلها، فإنه لم يتجاوز حتى الآن، تجارب البطولة الفردية التي دأب على تقديمها في أعماله التلفزيونية السابقة، فيما يبقى الرهان الأكبر اليوم على قدرة النجم السوري على بلوغ مستويات جديدة ومتفردة من الأداء، تبتعد عن سطوة «عاصي الزند» و«تاج» و«جبل شيخ الجبل» وما حققته هذه الشخصيات الدرامية من اهتمام لدى الجمهور، وذلك بالتزامن مع إعلان المخرج سامر البرقاوي أخيراً، انتهاء شراكته الفنية مع تيم حسن من دون خلافات.

. تظهر شخصية «موسى الناجي» بملامحها القاسية، وقد تعرّضت للغدر والخيانة أثناء تأديتها لإحدى المهام.

. يبقى الرهان الأكبر اليوم على قدرة النجم السوري على بلوغ مستويات جديدة من الأداء.