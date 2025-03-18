من الحديقة القرآنية حتى قبة الوصل.. «رمضان في دبي» حافل بالتجارب المبهرة

وسط أجواء وفعاليات تبرز خصوصية الشهر الفضيل، تتواصل حملة «رمضان في دبي»، التي تضم في عطلة نهاية الأسبوع الثالث من رمضان المبارك مجموعة متنوّعة من التجارب، والعروض الترويجية، والفعاليات الثقافية والترفيهية التي يمكن لسكان دبي وزوّارها الاستمتاع بها.

وينظم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حملة «رمضان في دبي»، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، ويسهم الطقس المعتدل خلال هذه الفترة في توفير أجواء مثالية تتيح قضاء أمتع الأوقات.

وتحفل عطلة نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل بأنشطة عدة، من بينها العروض الثقافية والترفيهية، والألعاب النارية، والتجارب المجتمعية والأسواق الخارجية.

وتستضيف مجموعة الزرعوني سلسلة من عروض الألعاب النارية في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في 22 الجاري، كما يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في 21 و22 الجاري في الساعة 10 مساءً.

وتستمر فعالية «أطياف رمضانية» في منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول طوال شهر رمضان، لتقدم عروضاً ضوئية وصوتية تعكس أجواء الشهر الكريم.

ويمكن الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «بوطبيلة»، وعازفي العود والقانون خلال نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي ووك، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية.

في «زعبيل»

وتستمر فعالية «رمضان آت ذا بارك» حتى 23 الجاري في مسرح حديقة زعبيل، لتقدم احتفالات وتجارب إفطار وسحور وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، ولقاء شخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين، إلى جانب الكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة.

كما يتواصل مهرجان «شارع المأكولات في رمضان» حتى 23 الجاري بمنطقة الشيخ حمدان كولوني، في الكرامة، إذ يضم أكثر من 55 مطعماً تقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مملوءة بالموسيقى الحية وفناني الرسم بالحناء والخط العربي والرسوم الكاريكاتيرية والفنانين المتجولين.

وأيضاً تتواصل في جميرا أبراج الإمارات فعاليات الدورة الثالثة من «شارع رمضان» حتى 23 الجاري، وسط أنشطة ترفيهية وثقافية وتجارب تسوّق فريدة من نوعها، ومأكولات شهية.

«روائع القرية»

أمّا «حي رمضان» في مدينة إكسبو دبي، فيستمر الموعد معه حتى 27 الجاري، ويضم أنشطة ثقافية، وفعاليات ترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل.

كذلك الحال لفعاليات «روائع رمضان في القرية العالمية» التي تبهر الزوار حتى 30 الجاري بتجارب نابضة بالحياة، من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر لتسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة، إلى جانب أكبر تجربة تناول طعام عالمية على مستوى المنطقة في ساحة المطاعم مع 11 مطعماً عالمياً وأكثر من 250 كشكاً للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى ملتقى القرية العالمية، وتحدي رمضان للمشي، والفعاليات الثقافية والترفيهية، وإطلاق مدفع رمضان يومياً مع غروب الشمس.

استكشاف التراث

وتقدم ليالي رمضان في متحف الشندغة للزوار فرصة للتعمق في التراث الغني لدولة الإمارات، مع سلسلة من التجارب التفاعلية والعروض الثقافية، إذ يمكن للحضور استكشاف العادات والتقاليد الراسخة لشعب الإمارات خلال شهر رمضان الكريم، وذلك حتى 23 مارس الجاري.

وفي 21 الجاري، تحتضن دبي أوبرا أمسية شعرية في إطار فعالية ليالي رمضان، تضم ثلاثة من الشعراء العرب، وهم فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير.

ويقدم The Dubai Balloon في فندق أتلانتس النخلة المعرض الفني «أصداء الهلال»، الذي يجمع بين الفن العربي المعاصر والتراث العريق، مع إطلالات خلابة على المدينة، إذ يحوّل هذا المعرض المكان إلى لوحة فنية حتى 30 الجاري، ويسلط الضوء على المواهب الفنية الصاعدة في دولة الإمارات.

ويمكن لعشاق شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» المحبوبة الاستمتاع بمعرض «تجربة ناروتو ذا غاليري»، التي تأخذ الزوار في مجموعة من المغامرات الممتعة من خلال عرض مختار بعناية يشمل الصور، ومقاطع الفيديو، والأعمال الفنية الحصرية.

ويرحّب تحدي رمضان للجري بالمشاركين من جميع المستويات والقدرات في الحديقة القرآنية في 23 الجاري، حيث يمكنهم الاختيار من بين مسارات بطول ثلاثة وستة وتسعة كيلومترات، ويتميز هذا التحدي بأنه مناسب للجميع.

الخيم في كل الأرجاء

تستقبل الخيم الرمضانية في مواقع شهيرة، وفنادق فاخرة بمختلف أنحاء دبي، الزوّار للاستمتاع بتجارب استثنائية للإفطار والسحور، وتقدّم الخيم تشكيلة من الأطباق والمأكولات الشهية والفعاليات المميزة.

. 23 الجاري ترحّب الحديقة القرآنية بالمشاركين في تحدي رمضان للجري.