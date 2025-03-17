«نفحات رمضانية».. 90 دقيقة من الابتهالات والشجن في دبي

في أجواء رمضانية عابقة بالجمال، ووسط حضور جماهيري لافت، صدح صوت المنشد، مصطفى حمدو، وفرقته في مؤسسة سلطان بن علي العويس في دبي، الليلة قبل الماضية، وهم ينشدون تواشيح وابتهالات دينية حملت اسم «نفحات رمضانية»، إذ تنوعت المقامات وتداخلت النغمات لتشكل طوال 90 دقيقة سيمفونية تراثية مليئة بالعذوبة والشجن.

حضر الأمسية الرمضانية الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، وعضو مجلس الأمناء، الدكتورة فاطمة الصايغ، وجمهور من المهتمين والمتابعين وأصدقاء مؤسسة العويس.

وتوزعت مقاطع الأمسية الرمضانية بين مختلف المقامات الموسيقية التي تتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، إذ أدى المنشد مصطفى حمدو مجموعة من التواشيح بصوت مميز تردد في مسرح العويس، ولاقى استحسان الحاضرين، وحلّق بهم إلى عالم من السحر، وراحوا يرددون معه ما خزنته الذاكرة في وجدانهم من مقطوعات دافئة مليئة بالحنين إلى أيام مضت فيها الشجن والدفء والعذوبة.

وقدمت الفرقة خلال أمسيتها وصلات من مقامات الحجاز والراست والعجم والبيات والنهاوند.

وتتألف الفرقة من الفنانين محمد الجرشة (قانون)، ونور الدين كحيل (إيقاع)، وشكيب محفوض (عود)، ومؤمن كحيل (إيقاع)، وأديب الشيخ (كمان)، ويضم الكورس نبيل مصري وباسل الكردي وفادي الشوم وعقيل حميدي وإبراهيم فروج.

كما رافق الأمسية عرض لرقصة المولوية، قدمه كل من فراس بديوي ومحسن علي.

ويعد الفنان مصطفى حمدو من أبرز أصوات الإنشاد، وهو مؤلف ومعد ومدرب موسيقي معتمد، وحقق المركز الأول في مسابقة منشد الشارقة عام 2014، وقدم العديد من الحفلات داخل الإمارات وخارجها، وله حضور واسع بين محبي فن الإنشاد.

وفي ختام الحفل، قدم عبدالحميد أحمد الشكر للفرقة، وتمنى لها المزيد من النجاح والمثابرة للحفاظ على التراث الفني الغني للثقافة العربية الأصيلة.

محتوى راقٍ

جاءت أمسية الإنشاد التي نُظِّمت، أول من أمس، في ظل توجه مؤسسة العويس الثقافية في دبي نحو مختلف شرائح المجتمع لتقديم محتوى ثقافي راقٍ يراعي أذواق الجميع، ويعزز أهمية الحفاظ على التراث الوجداني للثقافة العربية والإسلامية.

عبدالحميد أحمد:

. نتمنى للفرقة المزيد من النجاح والمثابرة، للحفاظ على التراث الفني الغني للثقافة العربية الأصيلة.

. الفرقة قدمت خلال أمسيتها وصلات من مقامات الحجاز والراست والعجم والبيات والنهاوند.

. مصطفى حمدو من أبرز أصوات الإنشاد، وحقق المركز الأول في مسابقة «منشد الشارقة».