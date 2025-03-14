شواطئ دبي وجهة مفضلة لإفطار العائلات

مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس، تشهد شواطئ دبي إقبالاً متزايداً من العائلات لقضاء أوقات ممتعةوتناول الإفطار في أجواء طبيعية خلابة.

يفضل الكثيرون تغيير أجواء الإفطار التقليدية، واختيار الشواطئ كوجهة مميزة تجمع بين نسمات البحر، ومناظر الغروب الساحرة، والأجواء العائلية الدافئة.

العديد من الوجهات الشاطئية والصحراوية تحظى بإقبال لافت للعائلات للإفطار، أبرزها:

شاطئ جميرا وكايت بيتش

في أماكن مثل شاطئ جميرا، وكايت بيتش، ولا مير، تنتشر العائلات والمجموعات الصغيرة في جلسات مفتوحة، حيث يحضر البعض وجبات الإفطار من المنزل، بينما يفضل آخرون الاستفادة من خيارات المطاعم والمقاهي القريبة، التي توفر قوائم خاصة بالشهر الفضيل.

سحر الإفطار والسحور في الصحراء

بالإضافة إلى الشواطئ، تزايدت الحجوزات في رحلات السفاري الصحراوية التي توفر إفطارًا تقليديًا في قلب الصحراء، حيث يجتمع الصائمون حول موائد عامرة بالأطباق وسط الكثبان الرملية.

وتعدّ مناطق مثل محمية المرموم، القدرة، من أبرز الوجهات لعشاق المغامرة والهدوء معًا.

اعتدال الطقس

مع انخفاض درجات الحرارة ، باتت الجلسات الخارجية أكثر راحة، خاصة في أوقات ما بعد الإفطار وحتى السحور، حيث يستمتع الزوار بنسمات الهواء الباردة بعد يوم صيام طويل.