6 طرق للتغلب على اضطرابات النوم في رمضان

يساعد النوم الكافي على تعزيز الطاقة والتركيز خلال ساعات الصيام، كما يسهم في دعم جهاز المناعة وتحسين المزاج العام.

ولذلك، فإن تبني عادات نوم صحية خلال الشهر الفضيل يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة العامة.

ويواجه الكثير من الصائمين، خلال شهر رمضان، صعوبة في الحفاظ على نمط نوم صحي بسبب تغير مواعيد السحور والإفطار، مما قد يؤثر على جودة النوم ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب خلال النهار.

يتسبب تغيير مواعيد تناول الطعام والنشاطات اليومية في اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى تأخر النوم والاستيقاظ المتكرر ليلاً. كما أن تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة قد يؤثر سلباً على جودة النوم.

وقدم موقع "هيلث هب" (Health Hub)، مجموعة من السلوكيات لتحسين النوم في رمضان:

تنظيم مواعيد النوم

التعود على النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة يومياً قدر الإمكان للحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية.

تقسيم النوم

إذا كان من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، يمكن تعويض ذلك بأخذ قيلولة قصيرة خلال النهار.

تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم

يفضل تناول وجبات خفيفة خلال السحور، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر.

تحديد بيئة نوم مريحة

التأكد من أن غرفة النوم هادئة، مظلمة، وذات درجة حرارة مناسبة.

تجنب الكافيين

الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي في الساعات المتأخرة من الليل.

الاسترخاء قبل النوم

يمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل القراءة أو التأمل للمساعدة على النوم بسرعة.