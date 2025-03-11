الدراما الخليجية تُزيّن شاشات «دبي للإعلام» بالحكايات ومفاجأة الموسم

تتزين شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام، طوال شهر رمضان المبارك، بثمانية أعمال إماراتية وخليجية نوعية، تمتاز بضخامة إنتاجها وتنوع حكاياتها، وتجمع نخبة من نجوم الإمارات والخليج، الذين أسهموا جميعاً في تقديم مجموعة حكايات واقعية تعالج قضايا المجتمع بقوالب درامية وكوميدية خفيفة، لتبدو هذه الأعمال بمثابة ورقة رابحة تراهن عليها «دبي للإعلام» في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، إذ تعكس هذه الأعمال توجهات المؤسسة الهادفة إلى رفد السوق العربية بالمحتوى الإماراتي والخليجي المميّز، وتلبية تطلعات المشاهدين المختلفة، ما يعزز مكانة «دبي للإعلام» واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

«أفكار أمي»

وفي رمضان هذا العام، تعود سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد، إلى الشاشة من جديد بعد غيابها عن الموسم الدرامي الماضي، لتقدم مسلسل «أفكار أمي»، الذي تتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج باسل الخطيب، بعد مسلسلَي «أسد الجزيرة» و«مارغريت»، وفيه تجسّد شخصية «شاهه العبدالله» التي تسعى بعد رحيل زوجها إلى فرض أفكارها وآرائها على أسرتها، ما يضعها أمام مجموعة من المواجهات الصعبة، لتتصاعد الأحداث إثر تعرضها لأزمة صحية تدفعها إلى مراجعة قراراتها وإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الآخرين، حيث تجد نفسها أمام تحديات غير متوقعة تهدد استقرار أسرتها.

ومنذ حلقاته الأولى، نجح العمل الذي يُعرض على شاشة تلفزيون دبي في لفت انتباه الجمهور، لاسيما أنه يضم مجموعة من الفنانين الذين أثبتوا جدارتهم على الساحة الدرامية، ومن بينهم إبراهيم الحساوي، وشيماء علي، وريم أرحمه، وبشار الشطي، وسعود بوشهري، وشهاب حاجيه، وغيرهم، ما يعكس أهمية المسلسل الذي يجمع بين الخبرة والشباب، ويقدم قيمة إضافية للمشهد الدرامي الخليجي.

«السيرك»

ومع بدء عروضه على تلفزيون دبي، تمكن مسلسل «السيرك» الذي يتميّز بقصته المملوءة بالمفاجآت والمغامرات الممتعة من تحقيق نجاح لافت ونسبة مشاهدات عالية، تضعه في صدارة السباق الدرامي الرمضاني، خصوصاً أن العمل يعيد لم شمل الثنائي الفنانين داوود حسين وحسن البلام، بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها «دبي للإعلام» لتحقيق هذا الهدف الذي مثّل مفاجأة الموسم الرمضاني، ليتمكن المسلسل من رفع مستوى الحماسة لدى الجمهور الذي وصفه بـ«المغامرة الممتعة»، حيث يجمع في بطولته نخبة من الفنانين المعروفين، ومن بينهم عبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان وفهد البناي ونوف السلطان وخالد السجاري وسعاد علي وغيرهم.

«باب السين»

ويمثّل المسلسل الاجتماعي الكوميدي «باب السين» إضافة جديدة في مسيرة المخرجة الإماراتية، نهلة الفهد، التي قدمت العام الماضي مسلسل «منت رايق»، ويشهد «باب السين»، الذي يعرض على تلفزيون دبي، تعاوناً فنياً مميّزاً بين الكاتبة مريم نصير والكاتبة مريم القلاف، إذ قدمتا نصاً كوميدياً يناقش سلسلة من الظواهر التي نعيشها اليوم، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الأطفال، وترابط الأسرة، والزواج، وبيئة العمل، وغيرها.

ويجمع العمل الفنانين: عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان وبشير غنيم وأحمد النجار وغيرهم، الذين عملوا معاً على تقديم عمل مميّز قادر على جذب انتباه متابعي الدراما الرمضانية.

«المسار»

أما مسلسل «المسار»، للمخرج باسم شعبو، ومن تأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، فيوصف بـ«الدراما الاجتماعية المملوءة بالغموض»، ويتناول أحداثاً مشوقة تتمحور حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات بعد وفاة كبير العائلة، ومع تقدم الأحداث يكتنف العمل الغموض والترقب، ما يجعله مملوءاً بالتشويق في إيقاع سينمائي متصاعد.

ويتطرق المسلسل - الذي تلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما، من أبرزهم محمد المنصور وحسين المنصور، وسوزان نجم الدين وخالد البريكي وحمد العماني، وبيبي عبدالمحسن وفرح الصراف وشذى سبت وغيرهم - إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل التربية، والسلطة، والطمع والحب، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تتضارب مصالحها وأهدافها.

«دنون»

وفي رمضان هذا العام، تطل على شاشة قناة «سما دبي» روائع الدراما الإماراتية، التي تقدم المسلسل الكوميدي «دنون»، وفيه يعود الفنان عبدالله زيد إلى الواجهة مجدداً بعد غياب دام ثلاث سنوات، ليلعب بطولة العمل الذي يشارك فيه أيضاً كل من الفنانين أحمد مال الله وأحمد الأنصاري وهدى الغانم وأمينة عبدالرسول، إذ أسهموا جميعاً في سرد حكاية استلهمها عبدالله زيد من الذاكرة الشعبية المحلية.

وتدور أحداث العمل حول «دنون» الرجل الستيني الذي يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة، وهو متزوج من ثلاث نساء، ويسعى بكل الطرق إلى جمع المال، ما يضعه في العديد من المواقف المحرجة، وتتعقد الأحداث مع خروج «صنقور» من السجن والذي يسعى إلى الانتقام من «دنون» عبر التقرب منه والزواج من إحدى بناته.

«وديمة وحليمة 4»

كما تعرض «سما دبي» مسلسل «وديمة وحليمة 4» الذي يعود مجدداً إلى الشاشة إثر النجاح الذي حققه في مواسمه الثلاثة الماضية، ليواصل سرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة والمواقف التي تقع بينهما، والتي صاغها الكاتب والفنان جاسم الخراز في قالب كوميدي جميل قدمه عمر إبراهيم برؤية إخراجية مميّزة تعكس طبيعة البيئة الشعبية المحلية.

ويتميّز الموسم الرابع الذي يلعب بطولته كل من الفنانة سعاد علي والفنانة ملاك الخالدي، والفنان مرعي الحليان والفنان أحمد عبدالرزاق والفنانة أمل محمد وغيرهم، بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بُعداً إضافياً، من بينها «فرج» وهو الأخ الأكبر لحليمة ويمتاز بسرعة غضبه، وابنه «سالم» الذي يحلم بالزواج من ابنة وديمة (أسماء) الطموحة والمشغولة بمشاريعها الخاصة، كما يبرز في أحداث المسلسل صاحب الدكان «سليم» الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

«وطن عمري»

أما المسلسل الدرامي «وطن عمري»، للمخرج عمار رضوان، فيكشف عن إمكانات الكاتبة الإماراتية، مريم الزعابي، التي تخوض فيه تجربة الكتابة الدرامية للمرة الأولى، إذ نجحت في تقديم عمل مميّز يشكل قيمة إضافية للدراما الإماراتية.

وتدور أحداث العمل الاجتماعي الذي يبث على قناة سما دبي، حول الدكتور بدر الذي يعيش صراعاً داخلياً بسبب تعلقه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً، ليجد نفسه في موقف صعب ومواجهة مباشرة مع نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ويجمع «وطن عمري» نخبة من الفنانين الإماراتيين، وعلى رأسهم عبدالرحمن الملا وفاطمة الحوسني وخالد البناي، وليلى المقبالي وفاطمة البستكي وريم حمدان وغيرهم، الذين أسهموا في تقديم عمل فني لافت من حيث قصته وتوجهاته وطريقة معالجته لقضايا المجتمع.

«واحة الأعرابي»

الموسم الرمضاني الحالي لم يخلُ من الدراما التاريخية، حيث تعرض قناة «سما دبي» مسلسل «واحة الأعرابي»، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويقدم العمل سرداً درامياً مميّزاً تدور أحداثه حول ملامح صراع معقد بين الأعراب والمحتلين في حقبة زمنية غنية بالأحداث تراوح بين القرنين الـ18 والـ19.

ويحكي المسلسل قصة «صقر الأعرابي» الذي يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، وبعد رفض أبنائه تولي هذه المهمة، يقرر التنازل عنها لأحد أبناء عمه، الذي لا يقبل بها إلا بعد حصوله على موافقة العائلة الكبيرة.

ويتميّز هذا العمل بجمعه كوكبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم إبراهيم الحربي وجمال الردهان وأسمهان توفيق وأحمد العماني وشوق موسوي وكفاح الرجيب وعبدالعزيز الصايغ وغيرهم، إلى جانب ضيوف الشرف، ومن بينهم يعقوب عبدالله وميس كمر وعبدالله التركماني.

• المسلسلات تقدم حكايات واقعية تعالج قضايا المجتمع بقوالب درامية وكوميدية خفيفة.

• العمل الاجتماعي الكوميدي «باب السين» يشكل إضافة في مسيرة المخرجة الإماراتية