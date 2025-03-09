مبادرات نوعية في «رمضانيات ربع قرن»

أطلقت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حملة «رمضانيات ربع قرن»، التي تنظم في مراكزها الثمانية المنتشرة في الإمارة خلال شهر رمضان الفضيل، وتطرح سلسلة من الأنشطة التفاعلية الجاذبة، وحزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف منتسبيها ممن تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، وأفراد المجتمع المحلي في الشارقة.

وتتيح «ناشئة الشارقة» العديد من الفرص لمنتسبيها في التفاعل الإيجابي مع أولياء أمورهم ومجتمعهم عبر أنشطة ملهمة تعزز قيم المواطنة، والتعاون، والعمل الجماعي، إذ تقدم باقة من الفعاليات التي تجمع بين الأنشطة اليومية، والبرامج التخصصية والبطولات التنافسية، علاوة على مبادرات مجتمعية نوعية تسهم في تعزيز التضامن الاجتماعي والترابط الأسري، فضلاً عن إشراك المنتسبين في أنشطة هادفة تثري تجربتهم خلال الشهر الفضيل.

وتضيف «رمضانيات ربع قرن» هذا العام بعداً جديداً للفعاليات، عبر ما تتضمنه من مبادرات متميزة، إذ تأتي حملة المسؤولية المجتمعية التي تحمل عنوان «من الناشئة إلى أهالي الشارقة»، تأكيداً على أهمية التواصل الفعلي بين الناشئة وأفراد أسرهم ومجتمعهم، في عالم متسارع الخطى، يتزايد فيه الاعتماد على الوسائل الرقمية التي تؤثر في قوة العلاقات الحقيقية بين البشر. وتقام الحملة تحت شعار «أقرب مما تتصور»، لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها التماسك والترابط الأسري من خلال حث المنتسبين على قضاء أوقات ممتعة ومثمرة مع أفراد أسرهم وعائلاتهم، إضافة إلى تطوير الذكاء العاطفي عبر إتاحة الفرصة للتعبير عن المشاعر وتطوير المهارات الاجتماعية، فضلاً عن بناء جسور من التواصل بين الأجيال.

كما تتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة الجاذبة، التي تضم مقاطع مرئية، تعكس فكرتها أهمية التواصل بين الناشئة ومختلف أفراد المجتمع، إضافة إلى مسابقات ثقافية منوّعة تنشر على الصفحة الرسمية لمؤسسة ناشئة الشارقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

. الحملة تتضمن أنشطة جاذبة تضم مقاطع مرئية تعكس فكرتها أهمية التواصل بين الناشئة ومختلف أفراد المجتمع.