"الإمارات للإفتاء الشرعي": 25 درهماً زكاة الفطر عن الشخص الواحد

أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم وغيرها

وأوضح أن قيمة زكاة الفطر هذا العام نقدا هي 25 درهما، أو مقدارها 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص.

وأوضح أن كفارة إفساد صوم رمضان: إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (15) درهماً لكل مسكين، وبهذا: يكون مجموعها: (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد

وبالنسبة لإفطار صائم فحدد مقدارها بوجبة متوسطة مشبعة أو بقيمة 15 درهم عن كل يوم وذلك للصائم الواحد.