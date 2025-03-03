دبي تحتفي بشهر رمضان.. مسرح وألعاب نارية وتسوق ومأكولات

تحتفي دبي في شهر رمضان الفضيل بعدد وافر من الفعاليات، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتزامن مع حملة رمضان في دبي، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقديم مجموعة من التجارب التي تعزز الترابط المجتمعي، وتجسّد روح وقيم الشهر الفضيل، وذلك من الأول إلى 30 مارس.

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أعدّت برنامجاً حافلاً بالتجارب الغنية التي تجمع السكان والزوار معاً، للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية، والأسواق الموسمية، وتجارب تناول الطعام المتنوعة على الإفطار والسحور، وعروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى عروض التجزئة الحصرية التي تُقام بالتزامن مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق، وعروض خاصة تقدمها الفنادق والمعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة، التي تفتح أبوابها أمام الزوار طوال اليوم.

• مجموعة من التجارب التي تعزز الترابط المجتمعي وتجسد روح وقيم الشهر الفضيل.

• برنامج يجمع السكان والزوار معاً للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية.

• عروض الألعاب النارية تُقام يوم السبت من كل أسبوع.

• «روائع رمضان في القرية العالمية».. 3500 متجر ومنتجات أكثر من 90 ثقافة.

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