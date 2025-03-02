"براند دبي" و"فرجان دبي" يطلقان مسابقة "بيوت دبي في رمضان"

أطلق براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة "فرجان دبي" في إطار حملة "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.. مسابقة "بيوت دبي في رمضان" لاختيار "أجمل بيت في رمضان" من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي وضمن مختلف أحيائها خلال الشهر الفضيل.

وستمنح المسابقة، التي تدعم في مضمونها أهداف "عام المجتمع"، جوائز ماليّة وعينيّة قيمة لأجمل عشرة بيوت، بواقع 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و60 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، فيما سيفوز البيت الذي سيحل في المركز الثالث بجائزة قدرها 40 ألف درهم، وذلك إضافة إلى سبعة جوائز، تشمل كلٌ منها تذكرتيّ سفر للقيام برحلة العُمرة.

وأعربت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي"، إن الحملة تنسجم مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 "عام المجتمع"، حيث تعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتعزز القيم الإنسانية التي تُميز مجتمع دبي، من خلال مبادرات تحتفي بروح الشهر الفضيل وتدعم التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأضافت أن مبادرات حملة رمضان في دبي بشكل عام هدفها توحيد الجهود لإبراز المدينة في أبهى حُلة احتفاءً بالشهر الفضيل مؤكدة أن دبي مدينة ارتبط اسمها بالإبداع وهو ما يظهر بوضوح في مختلف المناسبات، ويسعدنا التعاون مع مؤسسة فرجان دبي في سياق هذه المبادرة المجتمعية الشاملة.

وقالت إن شهر رمضان مناسبة جليلة تتفرد بقيم وعادات وتقاليد ارتبطت بروحانيات الشهر الفضيل، حيث تبادر البيوت إلى تزيين واجهاتها احتفاءً بمَقدِمه، والفكرة من المسابقة هي تحفيز أكبر عدد ممكن من بيوت دبي على المشاركة في هذا التقليد المجتمعي الأصيل، وندعو الجميع للمشاركة لتتألق دبي بزينتها وأضوائها على مدار الشهر الكريم.

وتقوم فكرة المسابقة على عدة معايير هي :" أن تكون المشاركات من امارة دبي وأن يتم تزيين الواجهات الأمامية بالإضاءة وعناصر الزينة المتنوعة، مع إمكانية استخدام شعار "رمضان في دبي" في التزيين والتوثيق عن طريق فيديو يحاكي "عام المجتمع" من خلال تصوير الزينة بطريقة إبداعية وأن ⁠يُرفع الفيديو على الحساب الخاص بالمشارك على" الانستقرام" بشرط أن يكون الحساب عام.

وإضافة "منشن" لحسابي براند دبي @branddubai و فرجان دبي @ferjan.dubai واستخدام "الهاشتاق" #بيوت_دبي_في_رمضان2025.

وآخر موعد لتلقي المشاركات هو 21 مارس الحالي.

من جانبها أكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، إن مسابقة "بيوت دبي في رمضان" هدفها تأكيد المشاركة في المظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل، لاسيما مع إعلان القيادة الرشيدة تخصيص العام 2025 ليكون "عام المجتمع"، إذ نسعى من خلال الحملة والمسابقة إلى ترسيخ التقاليد الإماراتية الأصيلة في هذه المناسبة بكل ما يميزها من روحانيات وعادات وتقاليد نسعى إلى استدامتها وتناقلها بين الأجيال.

وقالت سارة مرداس عضوة فريق عمل حملة "رمضان في دبي" إن مسابقة "بيوت دبي في رمضان" تجسد روح التلاحم المجتمعي وتعكس الأجواء الرمضانية المميزة في مختلف أحياء دبي وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "رمضان في دبي"، بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم بطريقة إبداعية تعكس القيم الثقافية والتراثية لدبي.

وأضافت أن إطلاق هذه المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع سكان دبي على إبراز إبداعاتهم في تزيين منازلهم بالإضاءات والزخارف الرمضانية، يسهم في نشر أجواء الفرح والبهجة بين أفراد المجتمع ونتطلع إلى رؤية الإبداعات المميزة التي ستضفي مزيدا من التألق على أحياء دبي خلال الشهر الفضيل.

وسيتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة تحكيم لانتقاء أفضل زينة وأكثرها إبداعاً، حيث سيراعى في المسابقة ألا يكون اثنان من الفائزين من منطقة واحدة في دبي، تأكيداً لتوازن الفرص وتحفيز الجميع على الإمعان في الابتكار والإبداع في زينة البيت.

ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بالجوائز المشار إليها قرابة نهاية شهر رمضان المبارك.