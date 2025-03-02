40 ساعة درامية يومياً على مائدة جمهور المسلسلات

نحو 40 ساعة درامية تنتظر العرض يومياً على الشاشات العربية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتنافس نحو 85 مسلسلاً ضمن السباق الدرامي لرمضان هذا العام.

وتتصدر الدراما المصرية بـ40 مسلسلاً تقريباً، تليها الدراما الخليجية بـ35 عملاً، بينما يصل الإنتاج السوري واللبناني إلى 11 عملاً. وتكشف خريطة مسلسلات رمضان الجاري عن توسع صنّاع الدراما في تقديم الأعمال التي تتكون من 15 حلقة، مقابل تراجع الأعمال التي تمتد لـ30 حلقة، وهو ما يرجع إلى النجاح الذي حققته هذه النوعية من الأعمال في السنوات الماضية، وإقبال القنوات، وكذلك المنصات الرقمية على عرضها.

كما يشهد موسم رمضان هذا العام حضوراً قوياً للأعمال الكوميدية التي تطرح عدداً من القضايا الاجتماعية في قالب من الضحك، منها مسلسل «عقبال عندكو» على قناة دبي، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ويجمع بين نجمي الكوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث يضيء العمل المؤلف من 15 حلقة، على أهمية تأهيل الزوجين قبل الزواج، والمسلسل الإماراتي الكوميدي «دنون»، من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف وبطولة عبدالله زيد، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم أحمد مال الله، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم، وأمينة عبدالرسول، إلى جانب مسلسلات «الكابتن» للفنان أكرم حسني، و«النص» للفنان أحمد أمين، و«عايشة الدور» لدنيا سمير غانم وغيرها.

مسلسلات الأجزاء

تعود مسلسلات الأجزاء بشكل لافت في موسم رمضان هذا العام، سواء في الأعمال المصرية أو الخليجية، ومن أبرزها المسلسل الإماراتي الكوميدي «وديمة وحليمة»، الذي يعود إلى الشاشة بجزء رابع، وذلك بعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية إبان عرض أجزائه الثلاثة الماضية، والجزء الجديد أخرجه عادل إبراهيم، وكتب نصه جاسم الخراز، وتلعب بطولته الفنانة سعاد علي، وملاك الخالدي، ومرعي الحليان، وأحمد عبدالرزاق، وأمل محمد، ومحمد المازم، وكذلك مسلسل «أشغال شقة جداً»، و«كامل العدد 3»، و«العتاولة 2» من بطولة أحمد السقا وباسم سمرة، و«جودر 2» وغيرها.

وتنافس مسلسلات الغموض والجريمة في موسم رمضان 2025 عبر عدد من الأعمال، منها المسلسل الخليجي «المسار» الذي يعرض على قناة سما دبي، للمخرج باسم شعبو، وتأليف محمد العنزي وبدر الجزاف. وتدور أحداث المسلسل في إيقاع مملوء بالتشويق، كما يَطرح عدداً من القضايا الاجتماعية، ويلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم محمد المنصور، وحسين المنصور، وسوزان نجم الدين، وخالد البريكي وحمد العماني، وبيبي عبدالمحسن، وفرح الصراف وشذى سبت، وغيرهم. ومسلسل «أخواتي» من بطولة نيللي كريم وروبي وكندا علوش وجيهان الشماشيرجي، ومسلسل «قهوة المحطة»، و«أهل الخطايا»، «والشرنقة» و«المداح».

عودة نجوم

ويشهد موسم هذا العام عودة عدد من النجوم، منهم الفنان محمد هنيدي الذي يقوم ببطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال». وبعد غيابها عن الشاشة خلال الموسم الرمضاني الماضي، تعود الفنانة القديرة حياة الفهد، من خلال المسلسل الخليجي «أفكار أمي»، من إخراج باسل الخطيب، وتأليف عبدالمحسن الروضان. وتعود النجمة السورية القديرة منى واصف للظهور مع النجم دريد لحام في مسلسل «ليالي روكسي» بعد مرور 43 عاماً على آخر ظهور لهما معاً في مسلسل «وادي المسك» عام 1982، كما يمثّل لقاء الفنان داود حسين والفنان حسن البلام في مسلسل «السيرك» للمخرج عيسى ذياب، مفاجأة الموسم الرمضاني الحالي، حيث عملت مؤسسة دبي للإعلام على جمعهما بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً.

جدل

كما يشهد رمضان هذا العام مسلسل «معاوية» الذي أثار فور طرح الإعلان الترويجي له عاصفة من الجدل عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهدد البعض باللجوء للقضاء لوقف عرضه. ويُقدَّم العمل الذي تم تأجيل عرضه لعامين، باللغة العربية الفصحى بالكامل، ويضم نخبة من الممثلين العرب، منهم إياد نصار، ولجين إسماعيل، وأيمن زيدان، وسهير بن عمارة، وهو من تأليف السيناريست خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.

. لقاء داود حسين وحسن البلام في مسلسل «السيرك» مفاجأة الموسم الرمضاني.

. حضور قوي للأعمال الكوميدية مثل «عقبال عندكو»، و«النص» و«عايشة الدور»، والمسلسل الإماراتي «دنون».

. بعد تحقيق أجزائه الثلاثة مشاهدات عالية.. «وديمة وحليمة» يعود إلى الشاشة بجزء رابع.

. محمد هنيدي يعود بـ«شهادة معاملة أطفال»، وحياة الفهد بـ«أفكار أمي»، ومنى واصف ودريد لحام في «ليالي روكسي».

. تراجع الأعمال التي تمتد لـ30 حلقة لصالح مسلسلات الـ15 حلقة.