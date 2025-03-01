7 مسلسلات وحكايات درامية وكوميدية على تلفزيون دبي في رمضان

على مدار شهر رمضان المبارك، سيتألق تلفزيون دبي بسبعة مسلسلات درامية وكوميدية عربية وخليجية مميزة، تدور أحداثها في قوالب درامية مختلفة، وعلى رأسها المسلسل الخليجي «أفكار أمي»، من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبدالمحسن الروضان، وفيه تعود الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الواجهة مجدداً بعد غيابها عن الشاشة خلال الموسم الرمضاني الماضي، لتقدّم عملاً يمزج بين القضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية، حيث تلعب فيه دور «شاهة العبدالله» التي تعيش في بيت عربي تقليدي، ولاتزال تتمسك بعادات زوجها الراحل، فيما يعاني ابنها المحامي سعود سيطرتها وتدخلاتها المستمرة في حياته. وفي إطار سعيها إلى المحافظة على استقرار بيتها، تحاول شاهة فرض أفكارها على المحيطين بها. ويشارك في بطولة العمل الفنان إبراهيم الحساوي وشيماء علي وبشار الشطي، وسعود بوشهري وشهاب حاجية وغيرهم.

«ليالي روكسي» يجمع منى واصف ودريد لحام

ويعدّ المسلسل العربي «ليالي روكسي» للمخرج محمد عبدالعزيز، واحداً من أقوى الأعمال الدرامية العربية لهذا العام، حيث تعود من خلاله النجمة السورية القديرة منى واصف للعمل مع النجم دريد لحام، وذلك بعد مرور 43 عاماً على ظهورهما معاً في مسلسل «وادي المسك» الذي عرض في 1982.

ويتناول العمل الذي يشارك في بطولته الفنان أيمن زيدان، والفنانة سلاف فواخرجي، قصة مستوحاة من عقد العشرينات في سورية، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة على المستويين الثقافي والاجتماعي. ويقدّم العمل رؤية جديدة للبيئة الدمشقية، ليمثّل ملحمة شعبية تحمل في طياتها كثيراً من المفاجآت.

«نفس» في قصة حب معقدة

ويعرض تلفزيون دبي خلال شهر رمضان المسلسل العربي «نفس» للمخرج إيلي السمعان، حيث يجمع العمل الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد، ودانييلا رحمة ومعتصم النهار، بين الدراما العاطفية والتشويق، ويروي قصة حب معقدة أطرافها راقصة بالية فاقدة للنظر، ورجلان أحدهما أحبته، لكن الظروف فرقتهما، والآخر أحبها وتحوّل إلى عراب لها في مشوارها الفني.

داود حسين والفنان حسين البلام في «السيرك»

ويمثّل لقاء الفنان داود حسين والفنان حسين البلام في مسلسل «السيرك» للمخرج عيسى ذياب، مفاجأة الموسم الرمضاني الحالي، حيث عملت مؤسسة دبي للإعلام على جمعهما بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً، وسط توقعات أن ينجحا من خلال «السيرك» في تقديم عمل كوميدي رفيع المستوى، تشاركهما بطولته كوكبة من نجوم الفن الخليجي من بينهم عبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان وفهد البناي، ونوف السلطان وخالد السجاري وسعاد علي وغيرهم. ويتناول العمل قصة مجموعة من المحكومين في قضايا جنائية يُفرض عليهم قضاء مدة عقوبتهم في تنفيذ أعمال خدمة مجتمعية.

«منت رايق» بقيادة نهلة الفهد

بعد تقديمها خلال رمضان الماضي مسلسل «منت رايق»، تعود المخرجة الإماراتية نهلة الفهد إلى الساحة الدرامية لقيادة المسلسل الاجتماعي الكوميدي «باب السين» الذي يشهد تعاوناً فنياً مميزاً بين الكاتبتين مريم نصير ومرين القلاف، فيما يلعب بطولته الفنان عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان وبشير غنيم وأحمد النجار وغيرهم.

ويتناول العمل قضايا الأسرة من خلال حكاية سعود الذي ينفذ وصية والده بجمع إخوته بعد سنوات من الفراق، ومحاولة إعادتهم إلى بيت العائلة الكبير، إلا أن مهمة سعود تبدو صعبة في ظل اختلاف توجهات إخوته وتجاربهم، ويجد نفسه حائراً بين دوره كأب، ومحاولاته للمحافظة على تماسك العائلة.

«عقبال عندكو» وتأهيل قبل الزواج

يعرض تلفزيون دبي أيضاً المسلسل الكوميدي «عقبال عندكو» من إخراج علاء إسماعيل وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ويجمع بين نجمي الكوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث يضيء العمل الذي يتألف من 15 حلقة فقط، على أهمية تأهيل الزوجين قبل الزواج، وتدور أحداثه حول كريم وسارة اللذين يتخيلان أثناء شجارهما كيف ستكون حياتهما مع شركاء آخرين، ليكتشفا دائماً أن واقعهما الحالي يبقى الأفضل.

في حين تدور أحداث المسلسل الدرامي «أخواتي» من بطولة نيللي كريم وروبي وكندا علوش وجيهان الشماشيرجي، حول أربع أخوات لكل واحدة منهنّ حياتها الخاصة، ومن بينهن نجلاء التي تعيش حياة تعيسة مع زوجها ربيع الذي يعاملها بقسوة بسبب الشك الزائد، وفي إحدى الليالي تحلم بأنه قُتل لتُفاجَأ في اليوم التالي بأن حلمها قد تحقق، حيث تجد جثته أمام باب بيتها، فتصاب بالذعر وتلجأ إلى أخواتها لمساعدتها على التخلص من تبعات الموقف، ومع قرارها البحث عن القاتل تكتشف أن أخواتها الثلاث يقفن وراء الجريمة لتحريرها من معاناتها.