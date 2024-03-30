«مدفع الإفطار».. باقات محبة وحلقة وصل مهمة على أرض دبي

حضور لافت يحظى به برنامج «مدفع الإفطار» في قلوب الناس، حيث تحوّل إلى تقليد يترقبه الجمهور كل عام على شاشات قنوات «دبي للإعلام»، ليبدو البرنامج بمثابة حلقة وصل مهمة على أرض دبي، حيث نجح في دخول البيوت قبل موعد الإفطار، موحداً الجميع في حضوره، فتشخص الأبصار نحوه بانتظار إطلاقه، ليشكل ذلك إيذاناً بدخول وقت الإفطار، ما يعكس حرص «دبي للإعلام» على الحفاظ على هذا التقليد والأجواء الرمضانية الدينية التي تميز المجتمع المحلي.

وفي رمضان هذا العام وفرت القيادة العامة لشرطة دبي سبعة مدافع ثابتة تم توزيعها في سبع مناطق رئيسة حول دبي، وتتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة «أب تاون» مردف، وفيستيفال سيتي، ونُزل حتا، في حين سيتنقل «مدفع رحال» بين 13 منطقة على مستوى الإمارة طوال أيام الشهر الكريم، من بينها مسجد السطوة الكبير، وند الشبا ممشى الغاف، ومجلس أم سقيم، وحديقة زعبيل، ومجلس الخوانيج، ومركز دبي المالي، وغيرها.

وعلى مدار سنوات طوال سكن مدفع الإفطار ذاكرة جمهور قنوات «دبي للإعلام» وحافظ على موعد ثابت معهم، ليطل عليهم محملاً بباقات من الخير والرحمة والكثير من البهجة، ففي حضرته تجتمع العائلات وسكان الإمارة على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، للاستمتاع بأجواء الشهر الكريم وروحانيته، فيما يتمكن الأطفال من التفاعل مع الفقرات الخاصة التي تقدمها لهم مختلف شخصيات «شعبية الكرتون» ومسلسل «وديمة وحليمة»، وبرنامج «المفتش فصيح»، والتي تعرض على شاشة «قناة سما دبي»، إلى جانب قيام طواقم «دبي للإعلام» بالتعاون مع شركة «لايك هوم» بتوزيع وجبات الإفطار على الحضور.

وأكد مدير أول برامج في قناة «سما دبي» حامد بن كرم، أن «دبي للإعلام» تولي فقرة مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك، لما يمثله ذلك من إحياء للعادات والتقاليد المحلية الأصيلة. وقال: «تحرص (دبي للإعلام) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على نقل فعاليات إطلاق مدفع الإفطار في بث حي ومباشر، وما يرافق ذلك من أجواء روحانية تسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والتلاحم بين كافة أفراد المجتمع»، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تمثل فرصة مهمة للاحتفاء بالتراث المحلي وأصالته، كما يمنح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما تحمله من قيم وتسامح وعطاء ومحبة. ونوه بن كرم إلى سعي «دبي للإعلام» من خلال تغطيتها لفعاليات «مدفع رحال» إلى توفير تجارب استثنائية لجمهورها، وهو ما يجسد توجهاتها بأن تكون «الأقرب إلى الجمهور».

. 7 مدافع ثابتة في سبع مناطق رئيسة حول دبي.

حامد بن كرم:

«دبي للإعلام» تولي فقرة مدفع الإفطار أهمية بالغة، لما يمثله ذلك من إحياء للعادات والتقاليد المحلية الأصيلة.