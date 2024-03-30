«عام الاستدامة» يطلق مبادرة «خطوتك بصمتك»

أعلن «عام الاستدامة 2024»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «قول وفعل»، عن المبادرة المجتمعية «خطوتك بصمتك» التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والعائلات على الخروج في جولات لممارسة رياضة المشي مع الجيران والأصدقاء في أحياء دولة الإمارات المختلفة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني والعقلي، وسبل التواصل الاجتماعي المستدام. 2024: انطلاقاً من أهمية التوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.

وقال مدير مشروع «عام الاستدامة» عيسى السبوسي: «نأمل أن نسهم في إلهام أفراد المجتمع كافة لاتخاذ قرارات مستدامة، حيث تشجع المبادرة على اتباع نمط حياة محايد للكربون والتنقل المستدام، وتعزيز أصر الروابط الاجتماعية»، معتبراً أن «شهر رمضان الكريم هو أفضل وقت للبدء بهذه المبادرة المجتمعية، فهو شهر التأمل وتعزيز القيم الأصيلة التي ورثناها من أجدادنا الذين اهتموا بالبيئة من حولهم، ونود أن نشجع الجيل المقبل للسير على خطاهم». وقال عضو في شبكة «خبراء عام الاستدامة» عبدالله الرميثي: «إن انبعاثات الكربون الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين تُعتبر المصدر الثاني للتلوث في دولة الإمارات، لذا فإن مبادرات مثل (خطوتك بصمتك) لها قيمة كبيرة في تعزيز نمط حياة خالٍ من الكربون، إضافة إلى تشجيع الجمهور على ممارسة رياضة المشي أو التسوق من المحال القريبة أو قضاء الوقت وسط الطبيعة، وهناك أيضاً تطبيق (الهوية البيئية لدولة الإمارات) الذي تم إطلاقه عام 2023 في مؤتمر الأطراف (كوب28)، والذي يساعد سكان الدولة على مراقبة أثرهم الكربوني الناتج عن الأنشطة اليومية، ما يساعدنا على قياس وتقييم تأثيرنا البيئي سعياً للحفاظ على استدامة بيئتنا، وتم تطوير التطبيق من قبل البرنامج الوطني لخبراء الإمارات، وبإشراف كل من: وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومبادلة».

عيسى السبوسي:

تشجع المبادرة على اتباع نمط حياة محايد للكربون والتنقل المستدام، وتعزيز الروابط الاجتماعية.

عبدالله الرميثي:

المبادرة تشجع الجمهور على المشي والتسوق من المحال القريبة أو قضاء الوقت وسط الطبيعة.