«أدب الرمسه»

تحمل الأسر الإماراتية مبادئ أصيلة لا تتغير مع مرور الزمن والانفتاح الذي تشهده البلاد، حيث إن لديها عادات وقيماً متوارثة عبر الأجيال تُعرف بـ«السنع»، تضم مجموعة من العادات والتقاليد التي تشكل قواعد أساسية، وأسلوب حياة، تغرس لدى أبناء الإمارات منذ الصغر. في هذه الزاوية، تسلط «الإمارات اليوم» الضوء على مفهوم «السنع» الإماراتي عن طريق سلسلة موضوعات بهدف ترسيخ هذه القيم، بالاعتماد على كتاب «السنع» من جمع وتدقيق وإعداد وتقديم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

من الواجب أن تعطي كامل اهتمامك للمتحدث وإن لم يكن يتحدث عن موضوع مهم بالنسبة لك، حيث انتشرت، أخيراً، بعض التصرفات كمقاطعة الحديث بالرد على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، لكنها ليست من السنع، بل هي من الأمور التي يجب تجنبها، فعلى سبيل المثال إن كنت تتحدث مع شخص ما، فإنه من الأمور المخالفة للسنع أن ترد على مكالمة في الهاتف، ومن ثم تقوم باستكمال الموضوع أو مقاطعته للتحدث مع شخص آخر. وكذلك هو الأمر عند التحدث مع شخص عبر الهاتف، حيث يجب الاهتمام والاستماع له، وفي حال وجود مكالمة هاتفية ضرورية، من السنع أن تقوم بالانتظار والاستئذان من الشخص قبل الرد تقديراً له، فتقول: «تسمح لي أرد على التليفون؟»، فإن سمح لك قمت بالرد، وإن لم يكن كذلك، فيجب عليك ألا تستخدم الهاتف لتعطي الشخص كامل الاهتمام والاحترام له ولحديثه.

ومن الأمور التي كان يحث عليها الآباء في المجتمع الإماراتي التركيز و«تلقي البال» للمتحدث، فهو أحد أهم التصرفات التي تدل على السنع. فعلى سبيل المثال إن قام أحد كبار السن بالحديث ولم يقم الآخر بالنظر مباشرة إليه أو توجيه نظره لأمر آخر، كثيراً ما نرى أن المتحدث يقوم بالتوقف عن الحديث والذهاب، وذلك دلالة على انزعاجه من هذا التصرف الذي لا يعد من السنع، فهو أمر بسيط، لكنه مهم جداً، ويؤثر في العلاقات.

كما أنه من الواجب تجنب الحديث مع الآخرين والرد عليهم وبما في ذلك السلام أثناء الحديث، فإن أردت السلام على شخص ما ورأيته يتحدث مع آخر يجب أن تتجنب مقاطعتهما، فمن السنع أن تقوم بانتظارهما حتى ينتهيا من الحديث، ومن ثم تقوم بالسلام عليهما. أما في حال أنك كنت تتحدث مع شخص وقام شخص ما بالسلام عليك، فيجب ألا ترد السلام حتى ينتهي الآخر من الحديث.

. من الواجب أن تعطي كامل اهتمامك للمتحدث حتى وإن لم يكن يتحدث عن موضوع مهم بالنسبة لك.

. إن أردت السلام على شخص ما ورأيته يتحدث مع آخر يجب أن تتجنب مقاطعتهما، فمن السنع أن تقوم بانتظارهما حتى ينتهيا من الحديث.