" فقرة مدفع الإفطار" من شرطة دبي تدعم حملة "وقف المليار وجبة" طيلة شهر رمضان

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان الكريم، بالمساهمين في حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.

وتعرض فقرة مدفع الإفطار يومياً اسم أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر خلال البث المباشر للفقرة على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، من أجل تشجيع الجميع من الأفراد والمؤسسات على المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم.

يأتي احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في حملة "وقف المليار وجبة" في سياق التزام شرطة دبي بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لاسيما حملات إطعام الطعام الرمضانية حيث كان المدفع شريكاً في إنجاح حملتي "مليار وجبة" و"100 مليون وجبة" اللتين تم تنظيمهما العامين الماضيين.

يكتسب هذا الاحتفاء أهمية بالغة، حيث يرتبط مدفع الإفطار بشهر رمضان الكريم، ويجسد معنى عميقاً لدى الصائمين، وطوال الشهر الفضيل يكون ترقب انطلاقه مقترناً باجتماع الأسرة والأهل والأصدقاء في أجواء روحانية، تظللها المحبة وأحاديث العطاء وفوائد فعل الخير وإطعام الطعام والصدقات الجارية، ما يسهم في فتح باب جديد من البذل والعطاء أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني.

وبهذه المناسبة قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري: إن حملة "وقف المليار وجبة" تضاف إلى المبادرات الإنسانية والاجتماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كشفت مدى التلاحم ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، ما يؤكد أن هذه الحملة ستحقق نجاحاً استثنائياً، وأن سقف العمل الخيري في الدولة لا حدود له.

وأضاف المري: "نتشرف بدعم الرسالة العالمية النبيلة لحملة "وقف المليار وجبة"، ومن قبلها "مليار وجبة" و "100 مليون وجبة"، في إطار حرصنا على دعم المبادرات الإنسانية بشتى المجالات وتقديم آليات مبتكرة تفسح المجال أمام الجميع للمساهمة في الحملات الخيرية، انطلاقاً من الدور المجتمعي والإنساني لشرطة دبي، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات ودورها الرائد إقليمياً وعالمياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي".

وأكد عبدالله المري أن حملة "وقف المليار وجبة" تشكل مبادرة ملهمة لتوفير الدعم الغذائي من الإمارات لمن هم في أشد الحاجة إليه في كافة المجتمعات، تجسيداً للقيم والمبادئ الإنسانية المتأصلة في دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها ومجتمعها.