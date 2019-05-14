نجمات الدراما بين التسلّط والمكائد والكوميديا

المصدر: حياة الحرزي - دبي

شخصيات متعددة وأدوار درامية وكوميدية متنوعة تأخذ المشاهد العربي في شهر رمضان المبارك إلى أجواء من المتعة والتشويق على شاشة التلفزيون، في إعلان ضمني عن حشد الطاقات والمواهب التي ستتبارى طيلة أيام الشهر الفضيل، للفوز بنصيب الأسد من الاهتمام والمتابعة الجماهيرية التي تحكمها جملة من العوامل، أهمها مواقيت العرض، وعدم تعارضها مع مواقيت أعمال أخرى على الشاشة.

في هذا التقرير رصد أولي للحضور الأنثوي الذي يبدو طاغياً هذا العام، وجولة على أهم الشخصيات التي تقدمها نجمات الدراما العربية و«نواعمها»على شاشتَي تلفزيون دبي وقناة سما دبي للجمهور المحلي والعربي.

ياسمين عبدالعزيز.. مهندسة معمارية

على الرغم من النجومية الواضحة التي كرستها على الشاشة الفضية، وتميزها بمجموعة من الأدوار الكوميدية التي تجسد شخصية الفتاة الشقية، إلا أن ياسمين عبدالعزيز اختارت أن تطل في رمضان هذا العام بشكل مغاير في الدراما الجديدة «لآخر نفس» الذي تقدم فيه شخصية مختلفة كلياً عن أغلب الشخصيات الفنية التي قدمتها إلى حد اليوم على الشاشة. وذلك، بعد أن ضم رصيدها الفني في التلفزيون أربعة مسلسلات سابقة، كان آخرها مسلسل «هربانة منها». هذا العام تتشارك ياسمين عبدالعزيز البطولة مع مجموعة من الأسماء الفنية البارزة، منها فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، وغيرهم، لتروي في إطار من التشويق المتواصل والأحداث التي تحبس الأنفاس، معاناة زوجة ضابط بالداخلية، بعد وفاة زوجها الذي اكتشفت مصادفة انتماءه لإحدى الخلايا الإرهابية، وتعرضها لسلسلة من التهديدات المتوالية، ما يدفعها إلى اللجوء الى وزارة الداخلية لمساعدتها في إلقاء القبض على أعضاء الخلية، في المقابل، تتتابع الأحداث وتتشابك الخطوط الدرامية لتوقعها ضحية في قضية قتل لواء شرطة تدخل إثرها السجن فتنقلب موازين حياتها.

«إيمي» بطلة خارقة

في إطار كوميدي، وفي أول بطولة مطلقة لإيمي سمير غانم التي تقوم بتجسيد شخصية بطلة خارقة، تمر بطلة العمل بالعديد من المآزق والأزمات مع صديق طفولتها «هدهد» الذي تلتقي به بعد سنوات طويلة، فتبدأ معه رحلة مساعدتها للآخرين وتجارب تصديها للأشرار بأسلوب كوميدي لا يخلو من روح الدعابة والطرفة والمفاجآت التي يحفل بها العمل الكوميدي الجديد الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي للمخرج وليد الحلفاوي وكاتبي السيناريو محمد محمدي وأحمد محيي، أما البطولة فيشاركها فيها كل من حمدي الميرغني، سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ونخبة من نجوم الكوميديا المصرية.

نجلاء بدر.. المتسلطة

بعد تألقها في عدد من الأعمال الفنية، مثل: لدينا أقوال أخرى، أمر واقع، كلبش 2، رمضان كريم، بدون ذكر أسماء، نصيبي وقسمتك، ستات قادرة، وغيرها من الأعمال، تكتفي الممثلة المصرية نجلاء بدر، بمشاركة رمضانية واحدة هذا العام مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل «أبوجبل»، للسيناريست محمد سيد بشير، والمخرج أحمد صالح، لتجسد شخصية «رحاب» المرأة المتسلطة والقوية التي تسهم في تدبير المكائد بين أفراد العائلة المكونة من أشقاء عدة، وذلك، عبر استغلال اختلاف أفكارهم وثقافاتهم ومستوياتهم الفكرية، ما يؤدي إلى نشوب خلافات كبيرة، تتصاعد معها الأحداث والمواقف وصولاً إلى تعرض الجميع إلى صدمة تدفعهم إلى ترك خلافاتهم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الظروف الصعبة.

عائشة بن أحمد.. جنون مؤقت

بين تونس والقاهرة، تحاول الممثلة عائشة بن أحمد، التنسيق بين عدد من الأعمال الدرامية المختلفة، التي ستطل من خلالها هذا العام على الجمهور، وفي مقدمتها دورها في المسلسل التونسي الجديد (القضية 460) لمخرجه مجدي السميري، ودورها المحوري في مسلسل «أبوجبل» مع مصطفى شعبان، الذي تتقمص فيه شخصية زوجته التي يقتل أطفالها الثلاثة في الحلقات الأولى من المسلسل الجديد، فتدخل مع زوجها في صراعات عائلية للبحث عن القاتل، في الوقت الذي تتوالى التفاصيل في إطار درامي مشوق يحبس الأنفاس مع دخول زوجها السجن، وتشابك الأحداث التي وصفتها النجمة التونسية قائلة: «في حالة جنون مؤقت.. قبل الدخول في الجد».

كاريس وديما.. بين دهب وزكية

على إيقاع المكائد والدسائس ومكائد الداهية «مهيوب» الذي يحترف النصب والاحتيال في مسلسل «سلاسل دهب»، تأتي مشاركة كل من النجمة السورية كاريس بشار وديما بياعة متميزة هذا العام، وذلك عبر شخصيتين يتوقع لهما أن تحصدا متابعة واسعة بفضل ما تتميزان به من خطوط درامية طريفة ومعقدة تنهل من الكوميديا الساخرة التي تجسدها مكائدهما ومساعيهما المشتركة للتصدي لحيل زوجهما، ومحاولاتهما تعكير حياته والنيل منه لإرجاع أملاكهما بكل السبل والوسائل المتاحة، حتى النصب والاحتيال، اللذين تتوالى فيهما الأحداث ويتزايد التشويق، مع استمرار الصراع بين «مهيوب» من جهة وزوجتيه من جهة أخرى، الذين تأخذهم الأحداث إلى نهايات غير متوقعة مع بقية نجوم العمل الكوميدي الجديد الذي قام بكتابته سيف رضا حامد وأخرجه إياد نحاس، ويشارك فيه عدد من نجوم الدراما السورية.

ويجمع العمل جملة من الأسماء النسائية البارزة، لعل أبرزها النجمة القديرة صباح الجزائري، فيما تقدم شكران مرتجى في العمل نفسه شخصية الداية أم فوزي، وتجسد شخصية امرأة طماعة.

عواطف و«الداية» الطمّاعة

يحتفي العمل السوري الجديد «سلاسل دهب» بالبطولات النسائية، ويجمع جملة من الأسماء النسائية البارزة، لعل أبرزها النجمة القديرة صباح الجزائري التي تجسد هذا العام شخصية «عواطف» الأرملة التي يتزوجها «مهيوب» طمعاً بمالها، ليكتشف متأخراً أن ابنتها «رائدة» هي وريثة أملاك والدها المتوفى، فتبدأ من ثم محاولاته المتكررة للوصول إلى ابنتها التي هربت بمساعدة «دهب» و«زكية»، فيما تقدم شكران مرتجى في العمل نفسه شخصية الداية أم فوزي، فتجسد شخصية امرأة طماعة يجد فيها «مهيوب» مبتغاه، فيطوعها لتنفيذ مخططاته في التسلل إلى البيوت وتنفيذ مخططاته في النصب والاحتيال وحتى الخطف ومحاولة القتل، ما يحولها إلى أداة محركة للكثير من الأحداث الدرامية المهمة التي توقعها في نهاية الأمر في شر أعمالها.

- ياسمين عبدالعزيز اختارت أن تطل في رمضان هذا العام بشكل مغاير في الدراما الجديدة «لآخر نفس».

- إيمي سمير غانم تجسد شخصية بطلة خارقة تمر بالعديد من المآزق والأزمات.