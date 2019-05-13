نجمات مصريات يكسرن هيمنة الرجال على دراما رمضان

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

رغم الادعاءات الدائمة بأن الرجال لهن الحضور الأبرز والسيطرة في الدراما على النساء، خصوصاً في الموسم الرمضاني، فإن الماراثون الدرامي في الشهر المبارك هذا العام يؤكد أن هناك ظهوراً كبيراً للدراما النسائية، بقيادة نجمات شابات يتصدرن البطولة للمرة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير، وحققت البطولات النسائية حتى الآن نسب مشاهدة كبيرة، ونالت إعجاب الجمهور وشغلت الرأي العام، ونافست هذه الأعمال للمرة الأولى الرجال بشكل لافت.

وتتواجد هذا العام في المنافسة النسائية النجمة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «لآخر نفس» مع فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي. وتقدم ياسمين دوراً تراجيدياً أكشن في مسلسل يعتمد علي التشويق والإثارة لتبتعد تماماً، وللمرة الأولى في مسيرتها الفنية عن الكوميديا التي احترفتها منذ بدايتها الفنية.

وشغل المسلسل مساحة كبيرة من المشاهدة والمتابعة، وجاءت ردود الأفعال النقدية والجماهيرية في صالح ياسمين، وأطلقوا عليها مفاجأة رمضان.

وبعد بطولة مطلقة واحدة العام الماضي في مسلسل التشويق «مليكة» تعود دينا الشربيني ببطولة مطلقة ثانية هذا العام من خلال مسلسل «زي الشمس» المأخوذ عن المسلسل الايطالي «الأخوات». وحظي المسلسل باهتمام الجمهور والنقاد الذين أشادوا بأداء دينا الشربيني وريهام عبدالغفور بطلتي العمل. ويشارك في «زي الشمس» أحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر وجمال سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبوذكري وسامح عبدالعزيز.

في اللحظات الأخيرة

رغم أحاديث طويلة عن خروج غادة عبدالرازق من الماراثون الرمضاني، فإنها نجحت في اللحاق بالمنافسة في اللحظات الأخيرة بمسلسل «حدوتة مرة»، وحققت نجاحاً ونسب مشاهدة عالية. وتجسد غادة في المسلسل بقالب تراجيدي شخصية امرأة قروية تبيع أولادها بسبب ظروف قهرية. «حدوتة مرة» تشارك في بطولته غادة عبدالرازق مع عدد من النجوم من بينهم عبدالرحمن أبوزهرة ومحمد شاهين وسلمي أبوضيف ومجدي كامل، وإخراج ياسمين أحمد.

وتنافس الفنانة حورية فرغلي في البطولات النسائية الرمضانية بمسلسل «ملكة الغجر» مع فيفي عبده وتقوم بدرو ياسمينا الفتاة الغجرية التي تنتمي لمن قامت بتربيتها وهي ملكة الغجر فيفي عبده. والمسلسل إخراج عبدالعزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي.

بدورين

ومن النجمات اللواتي ينافسن كل عام الفنانة مي عزالدين التي تطل بمسلسل «البرنسيسة بيسة» إخراج أكرم فريد، ويشارك في البطولة سوسن بدر وأمير المصري وإيمان السيد. وتجسد مي دورين الأول: بيسة الفتاة الشعبية التي ترث مهنة إحياء الأفراح من عائلتها، و«سكسكة» الجدة العجوز الكوميدية التي تورط عائلتها في الكثير من المشكلات والمفارقات الكوميدية. وتتصدر الفنانة أمينة خليل بطولة مسلسل «قابيل» مع النجمين الشابين محمد ممدوح ومحمد فراج لتنافس بقوة في ماراثون سباق النجمات الدرامي. والمسلسل يدور في إطار بوليسي حول جرائم الـ«فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقع جريمة ويقوم المحققان بكشف غموضها لتصل أمينة خليل إلى مفاجأة كبيرة خلال الأحداث. والمسلسل من إخراج كريم الشناوي.

لأول مرة

بالنسبة للبطولات النسائية للمرة الأولى تتصدر الفنانة الشابة ياسمين صبري بمسلسل «حكايتي» مع وفاء عامر وأحمد حاتم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج. وتدور الأحداث حول داليدا الفتاة التي تتعرض للظلم بسبب الميراث وتحاول عائلتها الانتقام منها. وانضمت أيضاً إلى قائمة البطولات النسائية الرمضانية الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، بمسلسل «سوبر ميرو» وتلعب إيمي بالمسلسل دور فتاة تمتلك قدرات خارقة. ويشارك إيمي في البطولة الفنان الكوميدي حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد محمود وعمر الشناوي، والمسلسل تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

3 حكايات

تعد دنيا سمير غانم من النجمات اللاتي ينتظر الجمهور أعمالهن، وتنافس في البطولات النسائية بقوة في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «بدل الحدوتة 3». وتقدم ثلاث حكايات منفصلة كل واحدة في 10 حلقات. والمسلسل بطولة أحمد رزق وشيماء سيف ومحمد سلام ومحمد ثروت وبيومي فؤاد. ويشارك في المسلسل، الذي يخرجه خالد الحلفاوي، النجمان سمير غانم ودلال عبدالعزيز ضيفا شرف بالأحداث.

• انضمت إلى قائمة البطولات النسائية الرمضانية هذا العام الفنانة إيمي سمير غانم بمسلسل «سوبر ميرو».

• شغل مسلسل «لآخر نفس» مساحة كبيرة من المشاهدة، وأطلق البعض على بطلة العمل مفاجأة رمضان.