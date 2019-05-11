شيرين ومنير والزغبي.. أبرز مفاجآت شارات المسلسلات

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يعد الموسم الرمضاني من أهم المواسم جذباً لنجوم الغناء والمطربين لتأدية شارات المسلسلات الدرامية التي تقدم خلال هذا الشهر.

ويعود النجم محمد منير لغناء التيترات الرمضانية، مع «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح ومحمد لطفي. ونجحت المفاوضات مع منير بعد تدخل أحمد السقا وإعلان منير أنه أحب قصة المسلسل، لذلك قرر غناء شارته.

ويدور المسلسل حول مدرس تاريخ يقع في مأزق، ويتورط في جريمة قتل ليس له بها علاقة فيدخل السجن ظلماً، ويقابل تاجر مخدرات أثناء حبسه فيعرض عليه تبرئته من الجريمة وإخراجه مقابل أن يشاركه في بيع المخدرات.

بينما تغني النجمة شيرين عبدالوهاب شارة مسلسل «خمسة ونص»، بعد سلسلة من العروض التي انهالت عليها لغناء مسلسلات عدة، لكنها فضلت هذا العمل، ووقعت في غرام القصة التي تربط بعلاقة حب بين نادين نجيم وقصي خولي.

وقررت الفنانة دنيا سمير غانم أن تغني «تيتر» مسلسلها الرمضاني الجديد «بدل الحدوتة 3»، الذي تشارك به في المنافسة هذا العام بتقديم ثلاثة مسلسلات في رمضان، كل مسلسل يدور في 10 أيام فقط، إذ تقدم في كل مسلسل شخصية وأحداثاً لا علاقة لها بالمسلسل الآخر. ويشارك دنيا في البطولة محمد سلام وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز.

أما النجمة اللبنانية نوال الزغبي فبعد مقاطعة للتيترات منذ عامين تقريباً، بعد تقديمها شارة مسلسل لـ«أعلى سعر» «الناس العزاز»، وشارة مسلسل «حبة كاراميل»، تراجعت عن موقفها، وعادت مرة أخرى لغناء التيترات واختارت مسلسل «بروفا» لأحمد فهمي وماجي أبوغضن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول علاقة حب تجمع بين فهمي وأبوغصن، وتصادفهما مشكلات يتغلبان عليها بشكل كوميدي.

ويغني المطرب الشعبي أحمد شيبة للسنة الثانية على التوالي تيتر مسلسل الفنان محمد رمضان، فبعدما غنى العام الماضي شارة مسلسل «نسر الصعيد» يؤدي هذا العام تيتر مسلسل «زلزال» الذي يشارك في بطولته حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.

«ابن أصول»

يغني المطرب الشاب حمادة هلال شارة مسلسله الجديد «ابن أصول»، الذي تشاركه في بطولته آيتن عامر وسوزان نجم الدين.

وتدور أحداث «ابن أصول»، حول حمادة هلال الذي يقوم بشخصية هشام الشاب الثري الذي يعمل فى تجارة الألماس مع والدته، ويصاب بمرض «الهلاوس»، ويشعر دائماً أن هناك من يحاول قتله، لكنه يكتشف مفاجأة تقلب مجرى الأحداث.