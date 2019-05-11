نانسي عجرم وأصالة وفان دام.. مخالفات وتهديد بالإيقاف

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

يواجه نجوم، ومن أبرزهم نانسي عجرم وأصالة وفان دام، مشكلات عدة مع نقابتي المهن الموسيقية، والممثلين في مصر، بسبب تقديم إعلانات دون تصاريح رسمية.

وشكّل نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، لجنة لحصر الأعمال الرمضانية التي تحتوي على موسيقى وغناء والحملات الإعلانية التي أذيعت من دون ترخيص من النقابة مخالفة بذلك القانون.

وأكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية أن بعض الشركات تلاعبت في طلب الترخيص، وقدمت إعلانات دون الحصول على كل التصريحات القانونية، أو تسديد مستحقات النقابات.

وأضاف أنه في إعلان إحدى شركات المحمول الذي قام بغنائه تامر حسني ونانسي عجرم تم الترخيص لتامر حسني فقط دون نانسي عجرم، ومع ذلك عرض الإعلان، وكذلك لم تتقدم شركه إنتاج بعض الملابس القطنية بطلب التصريح، كما ظهر الإعلامي الرياضي مدحت شلبي في بطولة الإعلان وقام بالغناء، وحتى النجم العالمي فان دام الذي شارك مع محمد رمضان في اعلان لشركة اتصالات عالمية لم يحصل على أي تصريح، وظهر بما هو مخالف لقوانين النقابات المصرية.

أما إعلان الفنانة أصالة لمصلحة إحدى المدن الجديدة ورجل أعمال شهير، فلم يتم أيضاً التصريح له، ونفذ خارج سياق النقابة.

وأضاف المصدر أن هناك أعمالاً أخرى ستحصر من خلال اللجنة المشكلة بالتنسيق مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق المادية للنقابة، إذ إن أموالها تدخل في نطاق الأموال العامة، وإهدارها مجرّم قانوناً.

وتابع سينظر في تلك المخالفات وسيبلغ مرتكبوها، ويتم اللجوء للقانون في تلك الحالة، سواء بالتسوية المادية ودفع الغرامات، واستخراج تصريح أو سيمنع عرض هذه الإعلانات وإنذار القنوات العارضة، وقد يتطور الأمر الى إيقاف تلك القنوات أو سحب ترخيصها.