"الإمارات للإفتاء" يجيب على 25 سؤالا حول المفطرات في رمضان‎

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على أهم 25 سؤالا إفتائي والمتعلقة بالمفطرات لسنة 2025 ، ومن بينها تذوق الطعام أو الشراب، إذ أكد أن ذلك لا يفطر إلا إذا وصل منه شيء للحلق.



كما بين المجلس أن لصقة النيكوتين لا تفطر، وكذا معجون الأسنان إذا تيقن الصائم أنه لم يصل إلى الحلق، وعلاج الأسنان، إذا لم يصل لحلق الصائم شيء من مواد العلاج ، والأولى تأخيره إلى الليل إن أمكن ذلك، .



كما تشمل المواد التي لا تفطر، كحل العين، واستعمال العطر، واستخدام السواك والكريمات والمراهم التي توجد على الجلد، والسباحة والغوص ما لم يصل منها شيء للحلق.



وذكر أيضا أن قطرة العين والأذن لا تفطر إلا إذا وصل منها شيء للحلق، وكذا إبر الأنسولين، واستخدام الأكسجين، واستخدام السواك إلا إذا وصل منه للحلق، الإبر غير المغذية، واستخدام الأقراص الدوائية تحت اللسان لعلاج أمراض القلب إلا إذا وصل منها شيء للحلق والقيئ.



كما حدد إجراءات طبية مثل سحب الدم والتحاميل والحجامة والرعاف، أنها لا تفطر ، فيما يعتبر التدخين بأنواعه والإبر المغذية من المفطرات.