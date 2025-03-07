5 إرشادات لصحة الفم في رمضان

تعد العناية بالأسنان من العوامل الأساسية التي تضمن صحة اللثة والأسنان، وتجنب الإصابة بالالتهابات أو الحساسية الناجمة عن الإهمال أو العادات الخاطئة. ويجب أن تكون العناية بالأسنان خلال شهر رمضان المبارك جيدة أو مضاعفة، بسبب العادات الغذائية المختلفة، وكثرة الولائم والعزائم، وتناول الكثير من المشروبات الغنية بالسكر وكذلك الحلويات، وقدمت طبيبة الأسنان في مركز ميدكير الطبي، الدكتورة رانيا حسن حافظ، خمس نصائح أساسية للعناية اليومية بالأسنان خلال شهر رمضان، تضمن صحة الفم، تبدأ من التنظيف اليومي، وتصل إلى النظام الغذائي المتكامل.

1 تنظيف الأسنان

يجب تنظيف الأسنان باستخدام معجون الأسنان، ومضمضة مضادة للبكتيريا تحتوي على مادة الكلورهكسيدين والزنك، بجرعات مناسبة تساعد على تقليل البكتيريا المسببة لرائحة الفم، يساعد التنظيف على ترطيب الفم من خلال المضمضة، ومن المهم عدم ترك أي بقايا للطعام في الفم، لتقليص أعداد البكتيريا والقضاء عليها، ما يحافظ على صحة اللثة وصحة الأسنان، ويقي من انبعاث رائحة الفم الكريهة، كما ينصح بالتنظيف ما بين الأسنان من خلال استخدام الخيط لإزالة ما يعرف بـ«لويحات الأسنان».

2 نظام غذائي

يمكن زيادة الألياففي النظام الغذائي، ويفضل الإكثار من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والملفوف والطماطم والبطيخ والتفاح والبرتقال والموز والفراولة، التي تساعد بدورها على تحفيز اللعاب، وزيادة ترطيب الفم، والتقليل من درجة الحموضة، وغسل جزيئات الطعام العالقة، ومنع جفاف الفم، كما تحتوي بعض الخضروات على فيتامين «سي» الذي يقوي ويحمي اللثة، ويمكن مضغ النعناع، أو الزعتر، أو المضمضة بالشاي الأخضر، أو شاي البابونج، لتحسين صحة الفم.

3 أطعمة مصنّعة

من الأفضل الاعتماد على الأطعمة المطبوخة في المنزل، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة أو المعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهنيات، والتي تؤدي بدورها إلى تغذية البكتيريا التي تسبب أيضاً رائحة الفم الكريهة، وتقوم البكتيريا في الفم بتحليل السكر والنشويات، وبالتالي إنتاج أحماض قد تُلحق الضرر بالأسنان وتسبب تسوسها، ما يسهم في ظهور رائحة الفم الكريهة خلال فترة الصيام.

4 غازات

يُنصح بتفادي تناول الأطعمة المسببة للغازات، التي تكون ثقيلة على المعدة، وتساعد على الارتجاع المعوي، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تساعد على استرداد الفلورا الطبيعية في الفم، وذلك من خلال تناول منتجات الألبان، لاسيما الزبادي واللبنة، التي تحتوي على البكتريا الطبيعية، المعروفة باسم بروبيوتك، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم.

5 مشروبات دافئة

تعمل المشروبات الساخنة والدافئة والخضراوات الطازجة، في حال تناولها في فترة من بعد الإفطار على تحسين عملية الهضم، وتقليل رائحة الفم الكريهة، كما أن هذه المشروبات تساعد في التحكم بمستويات الإجهاد والتوتر التي تقلل من إفراز اللعاب، ما يؤدي إلى جفاف الفم وانبعاث الرائحة الكريهة. وتجدر الإشارة إلى أهمية تجنب العادات اليومية السيئة، مثل التدخين والإكثار من الكافيين التي تؤثر بشكل سلبي على رطوبة الفم.