«رمضان الشارقة» بتخفيضات تصل إلى 75%

يواصل مهرجان رمضان الشارقة 2025 بنسخته الـ35، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 31 مارس الجاري، فعالياته المتنوعة محوّلاً الإمارة إلى وجهة استثنائية للاحتفالات الرمضانية التي تجمع بين التسوق والتراث والترفيه.

وشهدت مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة، حركة نشطة وتوافد إليها المتسوقون للاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات، وتميز المهرجان، منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، بتنظيم مسابقات وفعاليات تراثية، تعزز الأجواء الرمضانية، من أبرزها فعاليات سوق اللية الرمضاني التي تشهد إقبالاً لافتاً من الزوار، وتخللها توزيع جوائز قيمة، وجذبت السوق زوارها بمجموعة من المنتجات التراثية والمأكولات التقليدية والحِرَف اليدوية، فيما حظيت ورش الأطفال في مراكز تسوق عدة بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم.