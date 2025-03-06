الجوز.. منجم فوائد صحية

يعرف الجوز (الذي يطلق عليه في بعض البلدان «عين الجمل»)، بكونه رمزاً للذكاء، لشكله الذي يشبه شكل الدماغ، ولكونه يدعم وظائف المخ فعلياً، كما يقاوم السرطان ويقي من الإصابة بأمراض القلب.

ويعد الجوز من المكسّرات المرتفعة السعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 غرام على 645 سعرة حرارية، و15.23 غراماً من البروتين، و13.71 غراماً من الكربوهيدرات، أما نسبة الدهون في الجوز فعالية جداً، إذ تحتوي كل 100 غرام منه على 65.21 غراماً من الدهون، أي أن ما يعادل 65% من ثمرة الجوز عبارة عن دهون.

ويتميز الجوز بغناه بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم ولصحة القلب، ومنها «أوميغا 3» الذي يحد من الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويحد من نسبة الكوليسترول الضار، كما يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، لهذا يمتاز بكونه مفيداً للبشرة ويقي من السرطان، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

ويحمل الجوز مجموعة من الفيتامينات، ومنها فيتامين (هـ) وفيتامين (ج) وفيتامين (ب)، ويعد من المكسّرات العالية السعرات الحرارية، لذا يجب مراعاة الكمية عند الحميات وتخفيف الوزن.

كما أن وضع الجوز في النظام الغذائي اليومي، يتضمن كثيراً من الفوائد للجسم، منها الوقاية من الأمراض، وتأخير الشيخوخة، إذ يعمل هذا النوع من المكسرات على الوقاية من الجذور الحرة، بسبب مضادات الأكسدة التي تمنع تلف أنسجة الكبد، ويحد من ارتفاع الكوليسترول الضار، ويعمل على رفع معدل الكوليسترول النافع، كما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

كما أن احتواء الجوز على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، يجعله من المكسرات التي تعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم، لذا فتناوله بانتظام يحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع ضرورة الاعتدال في الكميات، ويعمل الجوز على تحسين صحة الأمعاء، وتقوية جهاز المناعة، ويحد من الالتهابات.

. %65 من ثمرة الجوز عبارة عن دهون.

يعمل على تحسين صحة الأمعاء، وتقوية جهاز المناعة، ويحد من الالتهابات.