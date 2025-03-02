المشمش المجفف.. فيتامينات ومعادن وفيرة

يتربع المشمش المجفف على المائدة الرمضانية، إلى جانب التمر والرطب، نظراً إلى فوائده الكثيرة والمتعددة، ويتميز المشمش المجفف بفوائده الكثيرة التي تبدأ من علاج فقر الدم، لتصل إلى الجهاز الهضمي وصحة البشرة وغيرها.

ويحتوي كل 100 غرام من المشمش المجفف على ما يقارب 320 سعرة حرارية، وتصل السعرات في الثمرة الواحدة إلى ما يقارب 37 سعرة. كما يحتوي 100 غرام من المشمش على 82 غراماً من الكربوهيدرات، وما يقارب خمسة غرامات من البروتين، و61 ملليغراماً من الكالسيوم.

ويعتبر المشمش المجفف من الفواكه المجففة الغنية بالحديد، ما يجعله مساعداً على التخلص من فقر الدم، كما أنه يحتوي على النحاس، فيسهم في تسهيل امتصاص الجسم للحديد، ويحتوي نصف كوب على ما يعادل 10% من نسبة الحديد التي يحتاج إليها الجسم يومياً. ويتميز المشمش المجفف بغناه بالعديد من الفيتامينات، ومنها فيتامين «أ» الذي يتمتع بالكثير من الفوائد للعيون، والبشرة ويعمل على تجديد الخلايا. كما تتميز هذه الفاكهة باحتوائها على نسب عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور وفيتامين «ج».

ويعمل المشمش المجفف على معالجة مشكلات الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على مادة البكتين، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، تسهم في مكافحة الإمساك. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ما يجعله من الأغذية المساعدة في الوقاية من الإصابة بالسرطان، وكذلك في الحفاظ على إشراقة ونضارة البشرة، لاسيما أن الفيتامينات التي يحصل عليها الجسم من المشمش تسهم في الحفاظ على ترطيب البشرة.

كما يحتوي المشمش المجفف على العديد من الفوائد الأخرى، ومنها تنظيم معدل ضربات القلب، بسبب احتوائه على البوتاسيوم، وتقوية النظر وتخفيف الالتهابات ولاسيما التهابات المفاصل.

. 320 سعرة حرارية في كل 100 غرام من المشمش المجفف.

. يعتبر المشمش المجفف من الفواكه الغنية بالحديد، ما يجعله يساعد على التخلص من فقر الدم.