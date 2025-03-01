5 نصائح لأول أيام الصيام

يعاني الصائم - في أول أيام شهر رمضان المبارك - التعب والإرهاق، بسبب التغييرات في روتين الحياة، والامتناع عن تناول الكافيين، وكذلك عدم تناول الطعام والماء لساعات طويلة من النهار. ويعتبر الصداع والخمول من أبرز علامات التعب في أول أيام الصيام، لذا قدّمت أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى فقيه الجامعي، تسنيم عبيد، خمس نصائح، يمكن من خلال الالتزام بها صيام شهر رمضان المبارك دون التعرض للخمول والإرهاق، ولا سيما في الأيام الأولى التي يجب أن يضع فيها المرء نظاماً غذائياً جديداً، إضافة إلى روتين مختلف للنوم وساعات الطعام وتناول المنبهات.

1- الصداع

يعاني الصائمون الصداع، وذلك لأسباب عدة، أولها الامتناع عن استهلاك الكافيين في الصباح، وكذلك تغيير الروتين اليومي في النظام الغذائي، فضلاً عن اضطراب ساعات النوم. ومن أجل تخفيف الصداع لابد من تناول كميات وفيرة من المياه عند وجبة الإفطار، بهدف تلافي نقص السوائل في الجسم، وهو الذي يسبب التعب وكذلك الخمول وغياب الطاقة ما يسبب الصداع القوي. كما يفضل محاولة الالتزام بالنوم لساعات طويلة متواصلة وفي ساعات الليل لمنح الجسم الراحة والطاقة.

2- تخفيف الكافيين

يعتبر تخفيف الكافيين ولاسيما قبل بداية شهر رمضان المبارك من الخطوات المهمة لتخفيف حدة الصداع في أول أيام الصيام، ولاسيما للأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة جداً من الكافيين على نحو يومي خصوصاً في ساعات الصباح. ويؤثر الكافيين على مستوى التركيز، حيث إنه حين يعتاد الجهاز العصبي على استقبال كمية عالية من الكافيين صباحاً، يكون مستوى التركيز أعلى ويخف مع الصيام، وبالتالي يتطلب تخفيف الكافيين على نحو تدريجي.

3- تناول الألياف

لا يعمل الجهاز الهضمي كما المعتاد في بداية شهر رمضان المبارك، لذا لابد من الاعتناء بطبيعة الأغذية التي يتم تناولها، ويفضل أن يحتوي النظام الغذائي على كميات وفيرة من المياه، وكذلك على الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف. وتساعد الألياف على تفادي مشكلات الإمساك أو حتى مشكلات عسر الهضم، ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف الشوفان والحبوب الكاملة وغيرهما الكثير.

4- الحلويات

تعتبر أطباق الحلويات أساسية على المائدة خلال شهر رمضان المبارك، ولهذا يفضل أن يتناول الصائمون الحلويات مباشرة بعد الإفطار، وليس بعد ساعات، فهذه الطريقة ستجعل الصائم يتناول قدراً أقل من الحلويات، لأنه لا توجد مساحة في الجهاز الهضمي لتناول كمية كبيرة، بخلاف الذين يتناولون الحلويات بعد الصلاة أو بعد ثلاث ساعات من وجبة الإفطار، لاسيما أن الجسم سيحتاج للسكريات، ويفضل تناول الحلويات ثلاث مرات في الأسبوع على نحو أكثر.

5- تخفيف الوزن

يتعامل بعض الناس مع شهر رمضان المبارك على أنه فرصة لتخفيف الوزن، وهذه الأهداف الكبيرة، غالباً ما تكون غير واقعية. ويساعد الصوم على تخفيف الوزن، لكن يفضل تفادي وضع الأهداف الجديدة، فهو شهر يحمل روتيناً مختلفاً عن بقية أيام السنة، لذا يجب عدم وضع الجسم تحت ضغط خسارة الوزن، لأنه منطقياً طالما أن نافذة تناول الطعام أقل من السابق، فسوف ينخفض الوزن.