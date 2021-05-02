بالفيديو.. لياقة.. «كالف ريسيس»

المصدر: الإمارات اليوم

أكّد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميّزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يستهدف هذا التمرين عضلات السمانة في القدم، وهي من العضلات التي يستخدمها الجسم بشكل يومي خلال المشي والحركات المختلفة، كما تعتبر من العضلات التي تمنح الجسم قوة تحمّل أكبر. أما السبب الرئيس لتمرين هذه العضلة على الرغم من كونها تتمرن بشكل تلقائي خلال حركة الجسم، فهو جمالي بحت، إذ إن تمرينها يزيد من قوة الشد في العضلة. وتتميز هذه العضلة بكونها ذات ألياف حمراء، وأن العضلات ذات الألياف الحمراء تتميز بكونها ذات قدرة عالية على التحمل، ولهذا يمكن تمرينها بشكل يومي، وضمن تكرارات عالية قد تصل إلى 25 تكراراً.

• السبب الرئيس لتمرين هذه العضلة هو جمالي بحت.

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