5 نصائح لمرضى الصداع النصفي في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

عرّف الأخصائي في الأمراض العصبية في مستشفى برجيل أبوظبي، الدكتور غسان عطا الخزنجي، الشقيقة (الصداع النصفي) بكونها نوبات شديدة متقطعة من الصداع الذي يحدث غالباً في جانب واحد من الرأس، وقد يترافق مع غثيان وتقيؤ وانزعاج من الأضواء والأصوات. وأوضح إلى أن هذه النوبات تحدث من مرتين إلى ثلاث أو أكثر في الشهر الواحد، وهي نوبات تسبب للمريض الضعف العام، مشيراً إلى أن مريض الصداع النصفي قد يعاني خلال الصيام زيادة نوبات الصداع، أو ارتفاع حدته، بسبب التغيير في النمط الحياتي والغذائي، أو التوقف المفاجئ عن التدخين. وتالياً يقدم الدكتور غسان خمس نصائح لمرضى الشقيقة، لابد من الالتزام بها أثناء الصيام لتجنب زيادة حدة وعدد النوبات.

للإطلاع على النصائح الـ 5، يرجى الضغط على هذا الرابط.