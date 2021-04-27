بالفيديو.. لياقة.. تمرين «بيربيس»

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أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يمكن تأدية تمرين «بيربيس»، من خلال البدء بحالة الوقوف، وبعدها ثني الركب والحوض تماماً، كما يتم ثني الجسم مع تمرين «سكوات» والهبوط لوضع اليدين على الأرض، وثم دفع القدمين إلى الخلف، فيصبح الجسم مستقيماً وبوضعية تمرين «بوش أب» ثم يتم رد القدمين إلى الأمام وبعدها الصعود.

ويعدّ «بيربيس» من التمارين المتقدمة، التي تعمل على الجهاز القلبي التنفسي، ولذا يمكن تأديته من ثمانية إلى 12 تكراراً، على أن تتم ممارسته ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكن الاختيار بين تقديمه بشكل سهل أو متقدم.

• يمكن الاختيار بين تقديم التمرين بشكل سهل أو متقدم.

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