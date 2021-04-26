لياقة.. «بوكس جمبز»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يمكن تأدية تمرين «بوكس جمبز» من خلال استخدام أي مجسم يمكن القفز عنه، كصندوق القفز الموجود في النوادي الرياضية أو غيرها، ويمكن الاستعانة بكرسي ثابت.

ويتم القفز على الصندوق من ثماني إلى 10 مرات، ومن مرتين إلى ثلاث في الأسبوع فقط. ويستهدف هذا التمرين الجهازين القلبي والتنفسي، وبالتالي يتميز بأنه يحرق السعرات الحرارية، ولابد من إجراء التمرين بالتقنيات الصحيحة، لأنه يضغط على المفاصل، لذا من المهم في هذا التمرين التركيز في نهايته، لاسيما مرحلة الهبوط بعد القفز، إذ يجب أن يتم ثني الركب والحوض والقفز للحفاظ على الثني عند الهبوط لامتصاص الصدمة.

• لابد من إجراء التمرين بالتقنيات الصحيحة لأنه يضغط على المفاصل.

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