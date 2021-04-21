بالفيديو.. لياقة.. «بيند أوفر رو»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يؤدى تمرين «بيند أوفر رو»، من خلال وضعية «ديد ليفت»، التي تعتمد على ثني الجسم قليلاً إلى الأسفل، مع سحب الوزن في اليدين إلى منطقة الخصر.

ويتميز «بيند أوفر رو» بكونه يعمل على تقوية عضلات الظهر، التي تعدّ من أهم عضلات الجسم، لأنها تدعم العمود الفقري، ولا يتم استخدامها كثيراً طوال اليوم، ما يتسبب عند البعض بتقوس الاكتاف والظهر.

وتتميز هذه العضلات بكونها كبيرة، وبالتالي فهذا التمرين يحرق كثيراً من السعرات الحرارية، ويمكن تأديته من ثمانية إلى 12 تكراراً، ومن ثلاث إلى خمس جولات، مع إمكانية ممارسة التمرين من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.

• يعمل على تقوية عضلات الظهر، التي تعدّ من أهم عضلات الجسم، لأنها تدعم العمود الفقري.

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