بالفيديو.. لياقة.. تمرين «بايسبس كير»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يستهدف هذا التمرين البايسبس، ويتميز بأنه بسيط جداً، إذ يمكن تأديته من خلال الوقوف بشكل مستقيم، مع الحرص على أن يكون كل شيء ثابتاً في الجسم، ومن ثم ثني الكوع، مع محاولة استهداف عضلات اليد، مع الانتباه إلى أن تكون حركة التمرين بطيئة لأن العضلة صغيرة، ودائماً مع مثل هذه العضلات يجب القيام بالتمرين بهذا الشكل البطيء.

ويمكن تأدية التمرين من 12 إلى 15 تكراراً، لأنه من التمارين البسيطة، ويمكن القيام به كل يوم، مع العلم أنه ليس من التمارين التي تحرق السعرات، بل فقط لتحسين شكل الجسم وتقوية العضلة.

• من التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها كل يوم.

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