بالفيديو.. لياقة.. «ديد ليفت»

يتميز هذا التمرين بأنه من الممكن إجراؤه مع الوزن أو حتى من دون الوزن، ويحمل هذا التمرين فائدة عالية لعضلات القدمين وعضلات «الغلوتس». كما أن القيام به على نحو صحيح يكون من خلال دفع الحوض إلى الخلف قدر الإمكان، وتوسيع القدمين لتكونا على مدى الكتفين، ثم ثني الركبتين قليلاً، وثني الحوض وكأننا في حالة جلوس على الكرسي، مع الحفاظ على ثني الركبتين بشكل متوسط، ثم دفع الحوض إلى الخلف. يمكن القيام بالتمرين من 12 إلى 15 مرة تكراراً، ومن ثلاث إلى خمس جولات، وبما أنه لا يتم استخدام الوزن العالي في التمرين، يمكن ممارسته على نحو يومي.

يمكن ممارسة هذا التمرين على نحو يومي.

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