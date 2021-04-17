بالفيديو.. لياقة.. «فلور بريدج»

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أكد المدرب الرياضي في جولدز جيم، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات على أن تكون شدة التمارين متوسطة الى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً الى أن التمرين قبل الإفطار يحمل الكثير من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يتميز تمرين «فلور بريدج» بأنه يهدف إلى تقوية عضلات «الغلوتس»، وهي عضلات مهمة جداً لوضعية الجسم، إذ تساعد على استقامته. ويمكن تطبيق هذا التمرين من 15 إلى 20 تكراراً، ومن ثلاث إلى خمس جولات، ومن مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

ولا يعد «فلور بريدج» من التمرينات التي تحرق الكثير من السعرات الحرارية، لكنه يساعد على استقامة الجسم وشده. أما في حال ممارسة التمرين مع استخدام الوزن فيعمل على تكبير العضلات، وبالتالي تتضاعف نتائجه في منح الشكل المميز للجسم، لاسيما لدى الإناث.

• 3 مرات في الأسبوع، يمكن تطبيق هذا التمرين.

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