بالفيديو.. تقوية عضلات البطن

أكد المدرب الرياضي في جولدز جيم، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جهوزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت الى انه يمكن ان يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات على ان تكون شدة التمارين متوسطة الى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً الى أن التمرين قبل الإفطار يحمل الكثير من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

الهدف من هذا التمرين هو تقوية عضلات البطن، وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية والدهون، ويمكن القيام به من 15 الى 20 تكراراً، ومن أربع الى خمس جولات، على أن يتم القيام بهذا التمرين من ثلاثة الى خمسة أيام خلال الأسبوع. ويمكن رؤية النتيجة من هذا التمرين بعد الالتزام به لأسابيع عديدة، على ان تكون الحركة من الجذع نفسه وليس من الاكتاف، مع محاولة تقريب القفص الصدري على الحوض، بحيث يصبح الجسم مقوساً لتكون صحيحة.