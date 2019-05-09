5 إرشادات للمرأة الحامل في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تحتاج المرأة الحامل إلى تغذية من نوع خاص، لاسيما بعد أن يمر الشهر الثالث من الحمل، إذ يتطلب جسمها مزيداً من الفيتامينات والمعادن.

وأفادت الأخصائية في أمراض النساء والولادة في مستشفى الزهراء، الدكتورة سوسن مرهج، بأن المرأة الحامل تحتاج يومياً إلى 800 ملليغرام من الكالسيوم، و18 ملليغراماً من الحديد و400 ميكروغرام من الفوليك أسيد، الذي يعدّ مهما جداً في الأشهر الثلاثة الأول. وأوضحت أنه يمكن للمرأة الحامل الصيام، ما لم تكن تعاني الإجهاضات المتكررة أو النزف أو السكري والضغط، بشرط أن تلتزم بنصائح عدة. وهنا خمس منها، حسب الدكتورة سوسن.

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