اللقيمات.. تحلية بلون الذهب

جمعة الأهل والعائلة هي أجمل ما في شهر رمضان، ففي الشهر الكريم يتغيّر روتين الحياة اليومية، ويتسع الوقت ليتجمع كل أفراد العائلة على مائدة الإفطار وعقب صلاة التراويح، ومع هذه التجمعات يعود الود والدفء إلى العلاقات، وتتاح للذاكرة الفرصة لاختزان مزيد من الذكريات السعيدة التي تبقى لسنوات طويلة قادمة، وهو هدف رئيس لإعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع». ولأن الجمعات العائلية لا تحلو إلا بأكلاتنا التقليدية التي تصنعها الجدات، وهن بركة الدار وزينتها، نقدم في هذه الزاوية عدداً من الأكلات من «مطبخ يدو».

يزخر المطبخ الإماراتي بأكلات شعبية عدة، عرفها سكان المنطقة واعتادوا طهيها باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة تتناسب مع بساطة الحياة قديماً، قبل أن تكون هناك أفران وأجهزة كهربائية للعجن والخفق وغيرها.

وتعد اللقيمات من الأكلات التراثية الشهيرة في الإمارات، واللقيمات التي تقدمها الوالدة أم راشد في هذه الوصفة ليست هي نفسها التي يعرفها الكثيرون.

وأوضحت الوالدة أم راشد أن اللقيمات المعروفة لدى الأغلبية تسمى عند أهل الإمارات الفقاع، وهي عبارة عن أقراص صغيرة تشبه القطائف، ولكنها تختلف في المكونات والطعم، وسميت بهذا الاسم نظراً لأنها قطع صغيرة الحجم تشبه اللقمة، كذلك تعد من الأكلات سهلة التنفيذ، ولا تحتاج إلى وقت طويل في إعدادها.

وعن مقادير اللقيمات، أشارت إلى أنها تتكون من طحين وخميرة وسكر وماء وهيل وزعفران، وتخلط جميع هذه المكونات معاً حتى يصبح الخليط سائلاً، وتترك لتخمر نصف ساعة تقريباً، بعد ذلك يتم وضع مقلاة (تاوة) على النار حتى تسخن وتوضع عليها نقطة من السمن، ثم يوضع قدر صغير من العجين ويتم فرده بالمعلقة أو أي أداة فرد أخرى حتى لا يصبح قوام القطعة سميكاً، وتقلب على الجانب الآخر حتى يصبح لونها ذهبياً.

وذكرت أم راشد أن اللقيمات من الأكلات الحلوة والفوالة في البيت، وعند تقديمها يوضع عليها الدبس أو السكر أو العسل حسب الطلب، ويتم تناولها عقب الإفطار، وبعد الانتهاء من صلاة التراويح في شهر مضان. وفي الأيام العادية يتم تناولها في الإفطار مع القهوة، أو كتحلية في أي وقت من اليوم.

المقادير

. تتكون من طحين وخميرة وسكر وماء وهيل وزعفران.

. يتم تناولها عقب الإفطار، وبعد الانتهاء من صلاة التراويح في شهر مضان.

الوالدة أم راشد:

. اللقيمات المعروفة لدى الأغلبية تسمى عند أهل الإمارات الفقاع.