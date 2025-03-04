التين المجفف.. وصفة «حلوة» لتعزيز المناعة

بينما يعرف التين الطازج بموسمه المحدود، وبكونه من الثمار التي قد تفسد سريعاً، لكن من خلال التجفيف يمكن تناوله على مدار السنة، ويحمل التين المجفف الكثير من الفوائد الغذائية بدءاً من تعزيز جهاز المناعة، ووصولاً إلى صحة الجهاز الهضمي وغيرهما الكثير، وتحتوي كل 100 غرام من التين المجفف على 249 سعرة حرارية، و3.3 غرامات من البروتين، و63 غراماً من الكربوهيدرات، كما يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، ومنها ملليغرامان من الحديد، و162 ملليغراماً من الكالسيوم.

ويشير العديد من الدراسات إلى أن التين المجفف يحمل العديد من الفوائد على الصحة، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، إذ يعمل كمضاد للالتهاب، ويخفض الدهون، ويحمي الخلايا، ما يجعله مساهماً في الوقاية من السرطان.

وأيضاً يحتوي التين المجفف على نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا فمن فوائده أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أن غناه بنسب عالية من الألياف، وكذلك البكتيريا النافعة في الأمعاء، يجعله من الأغذية التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

ويحتوي التين المجفف على العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ويعد مصدراً جيداً للحديد.

كما أن احتواء التين المجفف على الألياف يجعله من الأطعمة الجيدة في تنظيم عملية إطلاق الغلوكوز والأنسولين في الجسم، ويعمل على خفض مستوى الغلوكوز بالدم، بشرط عدم تناوله بكميات كبيرة بسبب تركز السكريات فيه.

وأيضاً يسيطر التين المجفف على الكوليسترول، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف التي تعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية، لذا فتناوله بانتظام يحمي من أمراض القلب وتراكم الدهون، وعلى مستوى البشرة يعد التين المجفف من العناصر الغذائية التي تساعد على زيادة نضارة البشرة، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين (أ)، وفيتامين (هـ)، وهو يحسن من مرونة الجلد، ويعمل على تأخير علامات التقدم في السن.

. 100 غرام من التين المجفف يحتوي على 249 سعرة حرارية.

. التين المجفف يحتوي على مضادات أكسدة، ويعمل كمضاد للالتهاب.