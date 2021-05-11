طبق اليوم.. حلاوة الجبن

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

حلاوة الجبن حلوى تقليدية مشهورة جداً في سورية، وتصنع من الجبن والسميد والسكر وماء الزهر، وتأخذ في النهاية شكل شرائح طرية وحلوة الطعم لتقدم محشوة بالقشطة أو بالجبن. وتزين حلاوة الجبن عموماً بالبوظة والمكسرات. أما منشؤها، فيعود إلى مدينة حماة في سورية، التي انتقلت منها حلاوة الجبن لاحقاً إلى عموم سورية، فاشتهرت بإعدادها من ثم مدينة حمص.

تعتبر حلاوة الجبن من أكثر أطباق التحلية المتداولة في البيوت السورية وبلاد الشام، في كل الأوقات والمناسبات ولمات الأهل والعائلة، إذ يحبذها أغلب أفراد العائلة بحشواتها اللذيذة وألوانها الذهبية المعدّة في البيوت. في الوقت الذي يقبل على شرائها آخرون من المحال جاهزة فيضيفون إليها قطع البوظة العربية (الآيس كريم) في فصل الصيف الحار لإضفاء مذاق ألذ وأشهى، بينما يختارها البعض مع الفستق الحلبي المبشور أو جوز الهند الأبيض الناعم.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير ونصائح من الشيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.