طبق اليوم.. فلافل

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

تسمى الفلافل بالطعمية في معظم أنحاء مصر والسودان، و«الباجية» في اليمن. وهي كرة مقلية، أو قرص مصنوع من الحمص، الفول، أو كليهما.

يعتبر طبق الفلافل أبرز الأطعمة التقليدية وأكثرها شعبية في مطبخ الشرق الأوسط، أما نشأتها، فيرجح أنها كانت في مصر. تقدم الفلافل عادة مع الخبز، أو ملفوفة داخله مع الخضراوات الطازجة والمخلل وصلصة الطحينة اللذيذة.

كما يمكن أكل حبات الفلافل وحدها كوجبة مناسبة للإفطار أو الغداء إذ يتم تقديمها عامة كجزء لذيذ وشهي من مقبلات المائدة العربية.

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