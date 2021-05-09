طبق اليوم.. السحلب بالفستق

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

عرف السحلب منذ العهد العثماني، حيث كان مشروباً للسلاطين، والسحلب الآن من أكثر المشروبات الشائعة في تركيا، وكثير من الدول العربية خصوصاً في بلاد الشام ومصر.

والسحلب في الأصل نبات زينة من عائلة الأوركيد (أوركيداسي) ينمو في بداية فصل الصيف وينتشر في المناطق الجبلية الحرجية، ويتميز بزهوره الجميلة التي تكون بعضها بلا رائحة، وللبعض الآخر رائحة حلوة تكون أكثر قوة في المساء، كما قد تختلف الأزهار بألوانها من الأبيض إلى درجات مختلفة من اللون البنفسجي.

أما مشروب السحلب، فيتكون من بودرة السحلب مع الحليب والسكر، وقد تضاف إليه المكسرات والمنكهات كالقرفة والمستكة وغيرها، أما من الناحية الغذائية فيحتوي مشروب السحلب على قيمة غذائية عالية، إذ يتضمن الحليب الذي يكون له فوائد صحية عديدة ويعزز صحة العظام ويمنع الإصابة بهشاشة العظام.

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