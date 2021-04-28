طبق اليوم.. سلطة «الكينوا» الحمراء والأفوكادو

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

يركز المطبخ العصري، أخيراً، بشدة على تناول نبتة الكينوا التي ظهرت في منطقة جبال الأنديز في أميركا الجنوبية، حيث ظلت غذاءً أساسياً لمدة لا تقل عن 6000 عام، ويستمر تناولها في ازدياد شعبيتها اليوم، وذلك بفضل فوائدها الغذائية العظيمة وأبرزها غناها بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها مصدر ممتاز للبروتين وخالية من الغلوتين بشكل طبيعي ومناسبة لمرضى السكري.

تأتي «الكينوا» بأنواع عدة مختلفة تشمل «الكينوا» البيضاء والسوداء والحمراء، ويمكن تناولها في طبق السلطة والحساء أو كطبق جانبي خفيف يعزز المائدة.

وفي الوصفة التالية، يقدم الشيف سيزار طريقته الجديدة في تحضير مزيج لذيذ ومبتكر من سلطة «الكينوا» الحمراء مع الأفوكادو.

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