طبق اليوم.. مفروكة بالقشطة

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

لا تكتمل فرحة الشهر الكريم إلا بأطباق الحلويات الحاضرة دوماً بعد صلاة التراويح على طاولة سهرات العائلة والأصدقاء، ومن بين الأطباق الشهيرة في هذا الشهر، أطباق الحلويات الشرقية، التي يزيد عليها الإقبال أكثر خلال هذا الشهر، مثل الكنافة وحلاوة الجبن والأرز بالحليب، وكذلك طبق المفروكة بالقشطة، التي تشكل خياراً مناسباً للكثيرين باعتبار تجربة تحضيرها المتاحة لربات البيوت في المنازل ومكوناتها المتوافرة في كل مطبخ عربي. إضافة إلى ذلك، يزخر طبق المفروكة بالكثير من الفوائد الصحية المتأتية من مكوناته، وأهمها المكسرات المتنوعة، التي تسهم في دعم جسم الصائم بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحته.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير ونصائح من الشيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.