طبق اليوم.. مسخن الدجاج بخبز «التورتيلا» مع سلطة الجرجير

المصدر: الإمارات اليوم

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدها لـ«الإمارات اليوم»، الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

يعتبر المسخن من أشهر أطباق المطبخ الفلسطيني، ويتميز بمكوناته اللذيذة المعتمدة على الدجاج مع خبز «الطابون» اللذيذ والبصل. كما يتميز طبق المسخن ببهار السماق الأحمر الذي يعطيه مذاقاً مميزاً وطيباً.

وفي الوصفة التالية يقدم الشيف سيزر المسخن التقليدي بطريقة جديدة تعتمد على خبز «التورتيلا» المكسيكي الشهير، الذي ترافقه أعداد من الصلصات ذات المذاقات المتنوّعة والمبتكرة.

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