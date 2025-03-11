"دار البر" توفر 12 ألف وجبة إفطار يوميا خلال رمضان

أعلنت جمعية دار البر عن تقديم 12 ألف وجبة إفطار يومياً، للصائمين والمحتاجين داخل دولة الإمارات على مدار أيام شهر رمضان المُبارك وذلك في إطار مشروع إفطار الصائمين "محلياً" ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وأوضحت "دار البر"، أن المشروع الرمضاني يغطي هذا العام 24 موقعا مختلفا في ثلاث من إمارات هي دبي وعجمان ورأس الخيمة، حيث وقع اختيار الجمعية على مناطق ومواقع مدروسة بعناية عبر الامتداد الجغرافي للإمارات الثلاث، بحيث تتوزع المبادرة على المناطق الأكثر حاجة ومن ضمنها مناطق تجمعات وسكنات شريحة العُمال والشرائح الأقل دخلاً.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، استمرار الجمعية في التركيز على العمل الخيري والمبادرات الإنسانية خلال الشهر الفضيل وهو نهج راسخ منذ تأسيسها قبل نحو 46 عاماً.

وقال إن حزمة المبادرات والمشاريع الرمضانية لجمعية دار البر خلال الموسم الرمضاني الحالي "1446 هجرية- 2025 ميلادية"، ومنها مشروع "إفطار الصائم"، تعكس ثقافة شعب الإمارات في العمل الخيري وحسه الإنساني وروح العطاء الفطري لدى أبناء الدولة وحبه لمساعدة الناس ومد أيادي العون للمحتاجين وذوي الدخل المحدود من مختلف الأعراق والهويات الثقافية وتؤكد التزام الجمعية بقيم المسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن "دار البر"، تجسد في باقتها الرمضانية هذا العام سواءً داخل الإمارات أو خارجها سياسة الدولة ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري ودعم المشاريع الإنسانية ومساعدة محدودي الدخل المحدود والمحتاجين، داعيا المحسنين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص إلى دعم حملة الجمعية المُتواصلة لشهر رمضان الحالي في سبيل تحقيق أهدافها الدينية والخيرية والإنسانية الخالصة، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية والإجراءات القانونية.